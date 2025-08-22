Через російську агресію загинув один мешканець Херсонщини, і ще 17 – поранені

Російські війська атакували 31 населений пукнт Херсонської області. Через агресію РФ 1 людина загинула, ще 17 – дістали поранення.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Ромашкове, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Томина Балка, Дослідне, Дніпровське, Кізомис, Берислав, Осокорівка, Нововоронцовка, Золота Балка, Новоолександрівка, Томарине, Благовіщенське, Костирка, Львове, Микільське, Милове, Новокаїри, Саблуківка, Тягинка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 багатоповерхівок та 4 приватні будинки.

Також окупанти понівечили приватні автомобілі.