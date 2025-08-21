Вранці росіяни вбили у Херсоні чоловіка, який перебував на вулиці (оновлено)

Відомо також про поранених.

Сьогодні, 21 серпня зранку російська армія вчергове вкрила вогнем Дніпровський район Херсона і вбила там чоловіка. За оновленими даними, поранені шестеро людей.

Як повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін, мішенню для ворожої артилерії став житловий квартал.

Через обстріл травми, несумісні з життям, дістав 61-річний чоловік, який перебував на вулиці.

Відомо про щонайменше трьох постраждалих. У 18-річної дівчини та 48-річної жінки діагностували вибухові травми та контузії, у 54-річного чоловіка – вибухову травму та поранення ноги.

Бригада “екстренки” доставила їх до лікарні у середньому стані тяжкості. Потерпілі отримують необхідну меддопомогу.

Оновлення. У ОВА повідомили, що до лікарні звернулися ще двоє постраждалих через російський обстріл Дніпровського району Херсона. У 77-річного чоловіка – вибухова травма та уламкові поранення ніг. Його стан оцінюють як середньої тяжкості. У 55-річної жінки діагностували легкі поранення: вибухову травму та забій ноги. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Оновлення. Станом на 12:00 стало відомо про шістьох людей, які отримали тілесні ушкодження через ранковий ворожий обстріл Дніпровського району. 49-річний херсонець звернувся до медиків. Попередньо в нього мінно-вибухова травма.