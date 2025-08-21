«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

Вранці росіяни вбили у Херсоні чоловіка, який перебував на вулиці (оновлено)

Відомо також про поранених. 

Вранці росіяни вбили у Херсоні чоловіка, який перебував на вулиці (оновлено)
Наслідки російського обстрілу
Фото: Скріншот відео Херсонської ОВА

Сьогодні, 21 серпня зранку російська армія вчергове вкрила вогнем Дніпровський район Херсона і вбила там чоловіка. За оновленими даними, поранені шестеро людей. 

Як повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін, мішенню для ворожої артилерії став житловий квартал. 

Через обстріл травми, несумісні з життям, дістав 61-річний чоловік, який перебував на вулиці. 

Відомо про щонайменше трьох постраждалих. У 18-річної дівчини та 48-річної жінки діагностували вибухові травми та контузії, у 54-річного чоловіка – вибухову травму та поранення ноги. 

Бригада “екстренки” доставила їх до лікарні у середньому стані тяжкості. Потерпілі отримують необхідну меддопомогу.

Оновлення. У ОВА повідомили, що до лікарні звернулися ще двоє постраждалих через російський обстріл Дніпровського району Херсона. У 77-річного чоловіка – вибухова травма та уламкові поранення ніг. Його стан оцінюють як середньої тяжкості. У 55-річної жінки діагностували легкі поранення: вибухову травму та забій ноги. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Оновлення. Станом на 12:00 стало відомо про шістьох людей, які отримали тілесні ушкодження через ранковий ворожий обстріл Дніпровського району. 49-річний херсонець звернувся до медиків. Попередньо в нього мінно-вибухова травма.

  • Упродовж доби у Херсонській області через російську агресію одна людина загинула, ще 3 – дістали поранення.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies