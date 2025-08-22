За спробу втечі з України до 170 тисяч грн штрафу або увʼязнення до 3 років, – проєкт Кабміну

Пропонують звільняти таких осіб від кримінальної відповідальності, якщо протягом трьох місяців з моменту перетинання державного кордону України вони повернуться.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт Кабміну 13673, який за спробу втечі з України передбачає до 170 тисяч грн штрафу або увʼязнення до 3 років.

«З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну під час охорони державного кордону України тільки за період з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2025 року українськими прикордонниками виявлено та затримано майже 43 тис. військовозобов’язаних чоловіків (призовників, резервістів) вікової категорії 18–60 років, зокрема 83% з них було затримано під час перетинання державного кордону поза пунктами пропуску (на так званому «зеленому кордоні»). Крім того, понад 4 тис. осіб виявлено під час перетинання державного кордону в пунктах пропуску з фіктивними документами, що надають право для перетинання державного кордону в умовах воєнного стану», – йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що натепер військовозобов’язані (призовники, резервісти) за незаконне перетинання державного кордону України можуть бути притягнуті тільки до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 2041 КУпАП, проте це не має належного карального і превентивного впливу, оскільки кількість таких перетинань лише збільшується.

Тому проєктом пропонуються зміни, аби незаконний перетин кордону карався «штрафом від семи тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років».

«Особа звільняється від кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення, якщо вона протягом трьох місяців з моменту перетинання державного кордону України повернулась на територію України та до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього кримінального правопорушення добровільно заявила про те, що сталося, правоохоронному органу», – йдеться у порівняльній таблиці.

Якщо військовозобовʼязані та резервісти порушать строки перебування за кордоном у період воєнного стану — пропонують покарання штрафом від 3,4 тисяч до 5,1 тисяч грн або ув’язненням на 3-5 років.

Також передбачена відповідальність за умисне пошкодження прикордонної інфраструктури — обмеження волі чи ув’язнення до 3 років.