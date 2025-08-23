Уночі зафіксували влучання 13 БпЛА на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині

У ніч на 23 серпня російські війська застосували по Україні 49 безпілотників. ППО знешкодила 36 із них. Зафіксовано влучання 13 БпЛА у 7 локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.

Про це інформують у Повітряних силах.

"У ніч на 23 серпня (із 22.40 22 серпня) противник атакував 49 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни.

Фото: Повітряні сили