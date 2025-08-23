Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Туреччина хоче долучитися до розмінування Чорного моря вже найближчим часом

Анкара також розглядає пропозиції участі у гуманітарному цивільному наземному розмінуванні.

Туреччина хоче долучитися до розмінування Чорного моря вже найближчим часом
Посол України в Туреччині Наріман Джелял
Фото: Кримська солідарність

Посол України в Туреччині Наріман Джелял заявив, що Туреччина готова долучитися щонайменше до післявоєнного розмінування Чорного моря, до того ж розглядає питання відправки військових до України в рамках гарантій безпеки, передає Інтерфакс-Україна. 

“Я тільки вчора мав зустріч з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером, у нас була дуже гарна розмова. Туреччина готова долучитися вже найближчим часом до розмінування Чорного моря”, – повідомив він і додав, що Анкара також розглядає пропозиції участі у гуманітарному цивільному наземному розмінуванні.

За словами посла, турецька сторона – "одна з тих трохи більше ніж 10 країн, які вже розглядають потенційну відправку своїх військових до України як стабілізуючий фактор, як фактор надання гарантій щодо неповторення агресії Росії у разі укладення мирної угоди".

Джелял також вважає, що Туреччина й досі "залишається одним з найкращих майданчиків для переговорів на рівні делегацій, на рівні лідерів".
