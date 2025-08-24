Зеленський нагородив волонтерку Паєвську, а також співачок Могилевську і Джамалу

Президент відзначив державними нагородами громадських, релігійних та культурних діячів.

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами громадських, релігійних та культурних діячів. Зокрема, волонтерку Юлію Паєвську, співачок - Наталію Могилевську та Джамалу.

Відповідний указ №616/2025 опублікований на сайті президента.

Згідно з документом, орденом Свободи нагороджена військовослужбовця, парамедика, волонтерка Юлія Паєвська.

Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджений голова ради Одеської регіональної асоціації євреїв – колишніх в’язнів гетто і нацистських концтаборів Рувін Шварцман.

Орденом «За заслуги» І ступеня нагороджені четверо людей, «За заслуги» ІІ ступеня - шестеро осіб, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня - 14 осіб

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджені дві особи.

Орденом княгині Ольги І ступеня нагороджена одна людина. Орденом княгині Ольги ІІ ступеня - нагороджені три особи, зокрема співачка Наталія Могилевська. Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджені 10 жінок, зокрема співачка Сусана Джамаладінова (Джамала).

Медаллю «За врятоване життя» нагороджений водій станції екстреної (швидкої) медичної допомоги м. Херсон Володимир Павлюк.

Медаллю «За працю і звитягу» нагороджені шість осіб.

Присвоєні почесні звання: «Народний артист України» - чотирьом особам, «Народний художник України» - одній людині.

Також 90 особам присвоєні звання: «Заслужений артист України», «Заслужений будівельник України», «Заслужений вчитель України», «Заслужений діяч мистецтв України», «Заслужений діяч науки і техніки України», «Заслужений економіст України», «Заслужений лікар України», «Заслужений майстер народної творчості України», «Заслужений машинобудівник України», «Заслужений працівник культури України», «Заслужений працівник освіти України», «Заслужений працівник охорони здоров'я України», «Заслужений працівник сільського господарства України», «Заслужений працівник соціальної сфери України», «Заслужений працівник сфери послуг України», «Заслужений працівник промисловості України», Заслужений працівник цивільного захисту України». «Заслужений юрист України», «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України», «Заслужений шахтар України», «Заслужений художник України».