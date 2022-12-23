​Парамедикиня Юлія Паєвська відкриває фонд допомоги родинам полонених

В Україні близько 10 000 родин чекають на повернення з полону своїх рідних.

Волонтерка і парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра) відкриває благодійний фонд “Мрія”, який буде опікуватися родинами військовополонених і цивільних бранців.

Про це Юлія Паєвська написала у Facebook.

За її словами, в Україні наразі за офіційними даними таких родин близько 10 000.

“Я планую підписати меморандум з центром допомоги полоненим, з іншими установами і організаціями, які у співпраці з державними органами допомагають у пошуку полонених, надають допомогу з оформленням статусів і виплат. Щоб діяти разом, на одну мету. Щоб ніхто не лишився забутим”, – повідомила вона.

Тайра наголосила, що родинам військовополонених потрібна юридична, психологічна, фінансова допомога і іноді просто підтримка людей, які їх розуміють.

“Ми всі чекаємо повернення кожного полоненого додому, але в цьому чеканні їхні родини не повинні лишатися сам-на-сам перед чорною прірвою горя і невідомості”, – зазначила Паєвська.

Нагадаємо, Тайра – українська військовослужбовиця, парамедикиня, волонтерка; командир підрозділу “Янголи Тайри” та евакуаційного відділення 61-го військового мобільного госпіталю. З 2014 року як парамедикиня брала участь у Революції гідності та війні на сході України. 16 березня 2022 року під час облоги Маріуполя потрапила у російський полон, була визволена 17 червня.