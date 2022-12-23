У НАБУ розслідується провадження щодо неправомірного втручання Венедіктової в справу проти Павла Вовка

Національне антикорупційне бюро справді відкривало провадження щодо неправомірного втручання тодішньої генеральної прокурорки Ірини Венедіктової в справу проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Про це керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський повідомив у інтервʼю ZN.UA. Він зазначив, що в липні 2020 заступник Венедіктової Андрій Любович підписав підозри суддям ОАСК і намагався внести інформацію про них до Єдиного реєстру досудових розслідувань, але побачив, що його флешка заблокована. За даними журналістів, до блокування може бути причетна Венедіктова.

"Але після цього, наскільки мені відомо, він звернувся з відповідним рапортом, і йому в той же день її розблокували. Тобто це була спроба якось перешкодити, але вона не увінчалася успіхом. Тому що жодна флешка не перешкоджає прокурору виконувати свої повноваження. Любович того дня підписав підозри, а прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) разом із детективами їх вручили", – пояснив він.

Керівник головного підрозділу детективів водночас наголосив, що ці підозри мали вручати прокурори Офісу генерального прокурора України.

"На той момент процесуальне керівництво здійснювали вони, а прокурори САП були лише в складі групи. Факт втручання був оприлюднений. В Інтернеті навіть розмістили запис, де тодішній керівник департаменту Офісу генерального прокурора з посиланням на вказівку керівництва заборонив своїм підлеглим брати участь у врученні підозри. Тому ми були змушені домовлятися в авральному режимі з прокурорами САП, щоб вони підхопили цю естафету і замість прокурорів Офісу генпрокурора вручили підозру", – пояснив він.

Нині відкрито декілька проваджень щодо цього. Перше – за фактом втручання в діяльність прокурора ОГПУ. Вона розслідується в НАБУ. Також була справа за фактом спроби перешкоджання Любовичу виконати службові повноваження. Цю справу і було передано САП у ДБР.

"Але нещодавно вже новий керівник САП Олександр Клименко її витребував і повернув НАБУ. І ще за цим же фактом ОГПУ зареєстрував кримінальне провадження, визначивши підслідність за головним слідчим управлінням Служби безпеки України (СБУ). Однак і це провадження за ініціативою нового керівника САП було у них витребуване. І на сьогодні всі ці провадження у нас", – сказав він.

Любович був заступником Ірини Венедіктової з березня по вересень 2020 року. Журналісти УП писали, що Любович погоджував підозри суддям Окружного адмінсуду у справі про захоплення влади і створення злочинної організації. Видання зазначає, що керівництво Офісу генпрокурора, ймовірно, "намагалось зірвати операцію НАБУ" стосовно суду. Потім Венедіктова позбавила Любовича впливу на справу ОАСК. У вересні його було звільнено.

Глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк, суддя Окружного адмінсуду Києва Ігор Погрібніченко і суддя Суворовського районного суду Одеси Іван Шепітко були підозрюваними у справі про втручання в діяльність державних органів. За версією слідства, глава суду зі своїми колегами саботували кваліфікаційне оцінювання шляхом призначення лояльних членів ВККСУ, залякування інших і іншими методами. НАБУ опублікувало частину записів розмов з кабінету Павла Вовка.

У листопаді 2019 це провадження було закрите рішенням Верховного Суду. В січні 2020 Вовк знову очолив ОАСК. Сам суддя заявляв раніше, що провадження щодо нього нібито є помстою голови НАБУ Артема Ситника "за рішення ОАСК, яке встановило його протиправне втручання у вибори президента США". Підозри Вовку та іншим почали знову оголошувати влітку 2020 року.

Зараз ОАСК ліквідовано рішенням Верховної Ради України. Володимир Зеленський уже підписав закон.