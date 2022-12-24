У Старобільськ привезли близько сотні поранених окупантів, - Гайдай

До лікарні у Старобільську Луганської області днями привезли близько 100 поранених російських бойовиків.

Про це керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай написав у Telegram.

"Що в росіян гарно виходить, так це зменшувати свій особовий склад. Через значні втрати окупаційна влада продовжує перепрофілювання лікарень Луганської області у військові шпиталі. Так сталося з місцевими медзакладами в Біловодську та Марківці. А до хірургічного відділення районної лікарні у Старобільську, яке вони ще раніше облаштували під госпіталь, днями привезли близько 100 поранених бойовиків", - написав Гайдай.

Нагадаємо, що 19 грудня у Генеральному штабі заявили, що російські загарбники перепрофільовують лікувальні заклади на окупованих територіях Луганської області на військові шпиталі.

Напередодні влада області повідомляла, що в лікарнях окупованого Луганська збільшилася кількість поранених російських загарбників.