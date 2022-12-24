​Сили оборони відбили атаки росіян біля 10 населених пунктів Луганщини і Донеччини, зокрема, Бахмута, - Генштаб

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Андріївка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Бахмутське, Бахмут, Північне, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також та удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу противника. Крім того, вдалося збити дев'ять ворожих БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили загарбників.

Водночас рашисти протягом минулої доби завдали три ракетні та 10 авіаційних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі в Донецькій області. Також окупанти здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в результаті чого постраждали цивільні об’єкти Херсона, є жертви серед мирного населення.

Станом на 6.00 24 грудня ситуація на фронті така:

на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено;

та напрямках ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено; на Сіверському ворог обстріляв з мінометів район населеного пункту Гірки Сумської області;

ворог обстріляв з мінометів район населеного пункту Гірки Сумської області; на Слобожанському мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв, Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині;

мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв, Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині; на Куп’янському окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів та артилерії по районах Кислівки, Котлярівки, Табаївки, Крохмального Харківської області та Новоселівського, Стельмахівки та М’ясожарівки Луганської області;

окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів та артилерії по районах Кислівки, Котлярівки, Табаївки, Крохмального Харківської області та Новоселівського, Стельмахівки та М’ясожарівки Луганської області; на Лиманському під ворожий вогонь потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Терни та Діброва на Луганщині;

під ворожий вогонь потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Терни та Діброва на Луганщині; на Бахмутському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони 25 населених пунктів. Серед них - Спірне, Берестове, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Часів Яр, Ступочки, Біла Гора, Диліївка та Опитне Донецької області;

напрямку противник обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони 25 населених пунктів. Серед них - Спірне, Берестове, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Часів Яр, Ступочки, Біла Гора, Диліївка та Опитне Донецької області; на Авдіївському обстріли зафіксовано поблизу Кам’янки, Авдіївки, Веселого, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Також ворог завдав авіаудару біля Авдіївки;

обстріли зафіксовано поблизу Кам’янки, Авдіївки, Веселого, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Також ворог завдав авіаудару біля Авдіївки; на Новопавлівському під артилерійський вогонь потрапили Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині;

під артилерійський вогонь потрапили Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині; на Запорізькому та Херсонському російських обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали понад 50 населених пунктів. Серед них - Времівка, Малинівка, Дорожнянка, Мала Токмачка Запорізької області та Херсон, Гаврилівка, Новодмитрівка, Бургунка, Інженерне і Чорнобаївка на Херсонщині.

Нагадаємо, напередодні в Генштабі повідомили, що ворог збільшив обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій.

Того ж дня Росія вкотре обстріляла один з енергетичних об'єктів ДТЕК. Через це підприємство припинило електрогенерацію; загинув один працівник, інший отримав поранення.