Головне за день. П’ятниця, 23 грудня

Засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, ворожі ракетні удари по Краматорську, подробиці перельоту Зеленського до США. Яким запам’ятається 303-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив про перспективи на фронті, які обговорили на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

За словами Президента, Україна готується до різних варіантів розгортання подій на фронті, бачить наміри країни-агресора та готується на них відповідати.

Також Зеленський розповів про нараду з українськими послами. Глава держави анонсував активізацію української дипломатії за кількома напрямами.

Подробиці – в новині.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що українська авіація впродовж доби завдала сімох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили окупантів.

Противник завдав одного ракетного, чотирьох авіаційних ударів, а також здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворог збільшив обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському - намагається поліпшити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - обороняється.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 23 грудня – в новині.

Російська армія сьогодні, 23 грудня, завдала ракетних ударів по Краматорську Донецької області.

"Падлюки знов б’ють ракетами по Краматорську. Перебувайте в укриттях", – написав у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко.

Нагадаємо, вчора по Краматорську росіяни також завдавали ракетних ударів. Тоді одна ракета влучила в будівлю школи-інтернату, інша – по території промзони одного з підприємств міста.

Сьогодні, 23 грудня, Росія вкотре обстріляла один з енергетичних об'єктів ДТЕК. Через це підприємство припинило електрогенерацію, повідомила пресслужба Групи ДТЕК.

Зазначається, що через атаку загинув працівник підприємства, а ще одного було поранено.

Також обстрілом було пошкоджено обладнання енергетичного підприємства.

“Це вже 21-ша терористична атака росії на енергетичні об'єкти ДТЕК”, - повідомили в пресслужбі, і додали, що коли обстріл закінчиться, енергетики почнуть відновлювати роботу.

Органи прокуратури відкрили 5079 кримінальних проваджень за фактами катувань та іншого нелюдського поводження російських військових в Україні.

Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на інформаційний запит від Центру прав людини ZMINA.

Зазначається, що на деокупованих територіях України після відступу росіян було виявлено 54 місця жорстокого поводження з населенням, так званих катівень.

Наразі здійснюється досудове розслідування у 855 кримінальних провадженнях по воєнних злочинах проти дітей, пов’язаних зі збройною агресією РФ проти України, у тому числі 10 – за фактами сексуального насильства. Усього органами прокуратури розслідується 2415 проваджень по злочинах, вчинених стосовно дітей та у сфері охорони дитинства.

Станом на 19 грудня в ЄРДР зареєстровано 54 607 злочинів, пов’язаних з агресією РФ, серед них 52 879 за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).

Більше інформації – в новині.

Надзвичайні заходи, вжиті для транспортування президента України Володимира Зеленського з України до столиці США, є ознакою того, наскільки важливі відносини для обох країн, йдеться у матеріалі BBC “Як президент Зеленський потрапив до Вашингтона?”.

Після відвідин лінії фронту на сході України у вівторок, 20 грудня, поїздка Зеленського до Вашингтона почалася з нічної подорожі потягом до Польщі перед тим, як сісти на борт літака ВПС США, як повідомляється, за підтримки літака-розвідника НАТО та винищувача F-15.

Звіти про візит до Вашингтона почали поширюватися на початку цього тижня, але вони не були підтверджені до раннього ранку середи, 21 грудня, коли офіційні особи США були впевнені, що український лідер безпечно прямує до столиці США.

Зазначається, що візит обговорювався місяцями, але останні приготування були зроблені швидко – обидва президенти говорили про це 11 грудня, а запрошення Зеленському надійшло через три дні. Лише після підтвердження візиту можна було втілити остаточні плани в життя.

Захоплюючі, без перебільшення, подробиці – в нашій новині.

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