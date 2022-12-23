Від обстрілу росіянами енергетичного підприємства загинула людина, - ДТЕК

Сьогодні, 23 грудня, Росія вкотре обстріляла один з енергетичних об'єктів ДТЕК. Через це підприємство припинило електрогенерацію.
Про це повідомила пресслужба Групи ДТЕК.
Зазначається, що через атаку загинув працівник підприємства, а ще одного було поранено.
Також обстрілом було пошкоджено обладнання енергетичного підприємства.
“Це вже 21-ша терористична атака росії на енергетичні об'єкти ДТЕК”, - повідомили в пресслужбі, і додали, що коли обстріл закінчиться, енергетики почнуть відновлювати роботу.
Нагадаємо, на ранок 23 грудня дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, але залишається суттєвим. Працюють усі види генерації. Вийшов на номінальну потужність енергоблок, який вчора був підключений до енергосистеми.