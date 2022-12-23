Дефіцит електроенергії дещо зменшився, - Укренерго

Але все ж дефіцит залишається суттєвим.

На ранок 23 грудня дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, але залишається суттєвим. Працюють усі види генерації. Вийшов на номінальну потужність енергоблок, який вчора був підключений до енергосистеми.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

Водночас зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками. У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

Зазначається, що на сході внаслідок російських обстрілів у прифронтових районах є пошкодження в електромережах. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті відразу після дозволу військових.

Ремонти на об’єктах енергетичної інфраструктури тривають цілодобово, але отримані пошкодження складні та масштабні, тому їх відновлення вимагає значного часу.

В «Укренерго» також повідомили, що генерація та оператори систем розподілу роблять все можливе для покращення ситуації з електропостачанням в країні.

Нагадаємо, раніше начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що Київ живе в режимі аварійних відключень. Опалення і вода подається у всі райони.