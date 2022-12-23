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Київ живе в режимі аварійних відключень, – КМВА

Опалення і вода подається у всі райони.

Київ живе в режимі аварійних відключень, – КМВА
Фото: nytimes.com

Енергетики продовжують працювати над ліквідацією пошкоджень у мережі енергосистеми столиці.

Про це повідомив у Telegram начальник КМВА Сергій Попко.

“Тепло- і водопостачання подається в усі райони столиці в штатному режимі. Позитивної динаміки вдалося досягти за рахунок відновлювальних робіт в енергосистемі та завдяки більш свідомому споживанню електроенергії мешканцями міста”, – йдеться у повідомленні.

За словами начальника КМВА, на верхніх поверхах багатоповерхівок, які наразі знеструмлені, можливий понижений тиск води.

Енергетики продовжують працювати над ліквідацією пошкоджень в мережі енергосистеми Києва. В місті надалі запроваджуються аварійні відключення.

 

“Ще раз звертаюся до киян – не вмикайте відразу усі електроприлади у вашій оселі, коли вам подають світло. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на мережу. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень”, – зазначив Попко.

Нагадаємо, станом на вечір 22 грудня ситуація із електропостачанням у Києві покращилась. 

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