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Росія втратила ще 550 осіб і два танки, – Генштаб

Захисники знищили також пʼять БпЛА. 

Фото: Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 23 грудня орієнтовно склали 100 950 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 550 окупантів.

Також за 22 грудня ліквідовано два танки, а загальна кількість ворожих втрат такої техніки складає 3005 одиниць. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. 

Інші втрати:

  • бойових броньованих машин – 5986 (+5)
  • артилерійських систем – 1984 (+6)
  • РСЗВ – 414 (+1)
  • засоби ППО – 212 (+0)
  • літаків – 283 (+0)
  • гелікоптерів – 267 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1698 (+5)
  • крилаті ракети – 653 (+0)
  • кораблі/катери – 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4622 (+7)
  • спеціальна техніка – 178 (+0).

Нагадаємо, у Каховці Херсонської області Сили оборони вдарили по аеродрому, де базувалися російські окупанти, і завдали ворогу чималих втрат.

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