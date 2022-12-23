Росія втратила ще 550 осіб і два танки, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 23 грудня орієнтовно склали 100 950 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 550 окупантів.
Також за 22 грудня ліквідовано два танки, а загальна кількість ворожих втрат такої техніки складає 3005 одиниць. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Інші втрати:
- бойових броньованих машин – 5986 (+5)
- артилерійських систем – 1984 (+6)
- РСЗВ – 414 (+1)
- засоби ППО – 212 (+0)
- літаків – 283 (+0)
- гелікоптерів – 267 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1698 (+5)
- крилаті ракети – 653 (+0)
- кораблі/катери – 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4622 (+7)
- спеціальна техніка – 178 (+0).
Нагадаємо, у Каховці Херсонської області Сили оборони вдарили по аеродрому, де базувалися російські окупанти, і завдали ворогу чималих втрат.