Росія втратила ще 550 осіб і два танки, – Генштаб

Фото: Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 23 грудня орієнтовно склали 100 950 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 550 окупантів.

Також за 22 грудня ліквідовано два танки, а загальна кількість ворожих втрат такої техніки складає 3005 одиниць. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Інші втрати:

бойових броньованих машин – 5986 (+5)

артилерійських систем – 1984 (+6)

РСЗВ – 414 (+1)

засоби ППО – 212 (+0)

літаків – 283 (+0)

гелікоптерів – 267 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1698 (+5)

крилаті ракети – 653 (+0)

кораблі/катери – 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4622 (+7)

спеціальна техніка – 178 (+0).

Нагадаємо, у Каховці Херсонської області Сили оборони вдарили по аеродрому, де базувалися російські окупанти, і завдали ворогу чималих втрат.