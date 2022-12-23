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США застосували санкції проти постачальників російського флоту

Санкції стосуються 10 російських військово-морських компаній та інститутів.

США застосували санкції проти постачальників російського флоту
Фото: rada.gov.ua

Сполучені Штати застосовують санкції проти 10 російських військово-морських компаній та інститутів – постачальників російського флоту.

Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

“Сполучені Штати, як і раніше, сповнені рішучості використовувати всі відповідні заходи для стримування нападів Росії на Україну – чи то напади з повітря, землі чи моря”, – йдеться у повідомленні.

Обмеження підкреслюють просте повідомлення: Кремль має припинити свою жорстоку кампанію проти України, зазначили у відомстві.

Санкції введено проти:

  • компанії “Рігель” – постачальника літієвих батарей для Міноборони Росії;
  • Центрального науково-дослідного інституту “Електроприлад” – виробника обладнання для навігації та зв'язку. Він працює для забезпечення високої боєздатності підводних сил ВМФ РФ;
  • науково-виробничого об’єднання “Аврора” – виробника автоматичних систем керування для кораблів та підводних човнів;
  • концерну "Морінформсистема-Агат" – виробника автоматичних систем управління, зокрема бойового управління та управління вогнем;
  • Інституту океанології Академії наук Росії;
  • Центрального науково-дослідного Інституту морської інженерії;
  • Центрального науково-дослідного Інституту конструкційних матеріалів “Прометей”;
  • компанії “Технополь” – виробника обладнання для океанології та навігації;
  • товариства “Обухівське” – одного з провідних російських виробників морського обладнання з широким колом клієнтів у військовому та цивільному суднобудуванні;
  • товариства “Морські мостові та навігаційні системи” – виробника морського обладнання, систем пожежної сигналізації та пожежогасіння, палубних та допоміжних механізмів. Компанія встановлює компоненти безпеки на бойові кораблі ВМФ Росії.

Нагадаємо, 16 грудня Європейський союз офіційно затвердив дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Пакет, зокрема, передбачає санкції проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей.

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