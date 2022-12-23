Прокуратура розслідує обстріл росіянами гімназії у Херсоні

За попередньою інформацією, обстріл здійснено з тимчасово окупованої території, з РСЗВ “Град”.

Співробітники прокуратури, поліції, експерти та військові спеціалісти провели огляд будівлі та території однієї з гімназій Херсона, яку обстріляли російські окупанти.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

“За даними слідства, 19 грудня збройні сили РФ, вчергове обстрілюючи місто, поцілили у навчальний заклад. Один із снарядів влетів у дах будівлі, внаслідок чого пошкоджено два навчальні класи, інший лишив свій слід на спортмайданчику”, - повідомили у прокуратурі.

Уточнюється, що за попередньою інформацією, обстріл здійснено з тимчасово окупованої території, з РСЗВ “Град”.

Слідчі дії проводились у рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1ст. 438 КК України).

Фото: Пресслужба Херсонської обласної прокуратури

Фото: Пресслужба Херсонської обласної прокуратури

Нагадаємо, російські окупанти могли використати фосфорні боєприпаси для обстрілів Херсона 20 грудня.