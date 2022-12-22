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Поліція підозрює жителя Харківщини у пособництві державі агресору

Зловмисник організовував та контролював проведення футбольних матчів та змагань на прилеглій території стадіону.

Поліція підозрює жителя Харківщини у пособництві державі агресору
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції повідомили про підозру у пособництві державі агресору  жителю Куп’янська Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“65-річний чоловік під час окупації населеного пункту перебував на посаді директора стадіону “Спартак”. З квітня по вересень він підтримував рішення та дії з боку російської федерації, збройних формувань та окупаційної адміністрації”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зловмисник організовував та контролював проведення футбольних матчів та змагань на прилеглій території стадіону. Також він наймав співробітників з комплексного обслуговування установи та проводив культурно-масові заходи з елементами пропагандистського спрямовування. 

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, поліцейські повідомили про підозру у колабораційній діяльності 33-річному мешканцю смт Борова.

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