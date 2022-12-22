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Посол Ізраїлю передав корм притулку для тварин у Києві

Тема тварин, які залишились без дому і також потребують допомоги, має залишатись у фокусі.

Посол Ізраїлю передав корм притулку для тварин у Києві
Фото: Пресслужба КМДА

Посол Ізраїлю в Україні пан Міхаель Бродський відвідав у Києві тимчасовий притулок для тварин “Виставковий центр”. Представники посольства передали притулку близько 1 тонни корму для тварин. 

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Безумовно, в Україні існують глобальні виклики через війну, але тема тварин, які залишились без дому і також потребують допомоги, має залишатись у фокусі”, – розповіла в. о. директорки КП “Київська міська лікарня ветеринарної медицини” Наталя Мазур.

Вона додала, що такі візити важливі не лише з погляду матеріальної допомоги. Цінніше, що такі візити привертають увагу до проблем безпритульних тварин. 

Крім того, у процесі комунікації та обміну досвідом, зокрема міжнародним, формуються ідеї та шляхи вирішення цих проблем. 

Нагадаємо, у Київському зоопарку теплопостачання забезпечують завдяки генератору, який під’єднаний до котельні. Ще 2 приміщення живлять від окремого генератора.

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