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На Харківщині ексгумували тіла матері й сина, котрі загинули від російських обстрілів

Трагедія трапилася в с. Руська Лозова.

На Харківщині ексгумували тіла матері й сина, котрі загинули від російських обстрілів
Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині прокурори ексгумували трупи матері й сина, які загинули під час обстрілу російських окупаційних військ.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Харківської області.

Трагедія трапилася 15 березня цього року в селі Руська Лозова Харківського району. 77-річна жінка зі 61-річним сином перебували на подвір'ї, коли російські військові взялися обстрілювати населений пункт. Обоє загинули на місці.

Тіла загиблих направили для проведення судово-медичних експертиз. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, на деокупованих територіях Харківщини не вдалось ідентифікувати понад 200 тіл. Прискорити цей процес мають ДНК-лабораторії. Одна з них 22 грудня запрацювала в Ізюмі.

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