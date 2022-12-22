На Харківщині прокурори ексгумували трупи матері й сина, які загинули під час обстрілу російських окупаційних військ.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Харківської області.

Трагедія трапилася 15 березня цього року в селі Руська Лозова Харківського району. 77-річна жінка зі 61-річним сином перебували на подвір'ї, коли російські військові взялися обстрілювати населений пункт. Обоє загинули на місці.

Тіла загиблих направили для проведення судово-медичних експертиз. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, на деокупованих територіях Харківщини не вдалось ідентифікувати понад 200 тіл. Прискорити цей процес мають ДНК-лабораторії. Одна з них 22 грудня запрацювала в Ізюмі.