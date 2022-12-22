В Ізюмі Харківської області запрацювала сучасна ДНК-лабораторія. Про це повідомили у Національній поліції України.

В Україні раніше функціонувала одна така лабораторія, тепер їх п’ять. Чотири вже працюють на Харківщині. Комплекси мобільні, тому їх можна перемістити у будь-яке місце області.

Правоохоронці зазначають, що у місті ексгумовано чимало тіл, деякі досі залишаються неідентифіковані.

“З початку вересня поліція вже ексгумувала понад 900 тіл. Найбільша кількість їх саме в Ізюмі. 451 тіло вилучено на місці масового захоронення. Орієнтовно ще 200 тіл перебувають на стадії ідентифікації”, – йдеться у повідомленні.

Фото: МВС

Завдяки отриманим лабораторним комплексам, процес ідентифікації тіл значно прискориться, скоротяться терміни проведення ДНК-експертиз.

Заступник начальника ГУНП в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов розповів, що по всіх ексгумованих тілах призначені молекулярно-генетичні експертизи.

"Отримане обладнання дозволить пришвидшити цей процес. Він відбуватиметься водночас. Це надсучасне устаткування дозволить протягом доби зробити порівняльний тест ДНК. Наразі у людей відбирають зразки. Одразу ми можемо проводити 5 таких аналізів. Результати зберігатимуть на флеш-накопичувачі та потім порівняні зі зразками, які відбираємо в ексгумованих тіл. І зробимо автоматичне порівняння", – пояснив він.

Фото: МВС

Фото: МВС

Нагадаємо, окупація Ізюму тривала з 7 березня до 10 вересня 2022 року. П'ять місяців збройні формування РФ здійснювали масовані обстріли міста та його околиць з різних видів зброї, убивали й катували мешканців.

Після звільнення міста правоохоронці отримали інформацію про місця масового захоронення людей, які стали жертвами військових злочинів, учинених окупантами та колабораційною владою.