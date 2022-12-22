Ексвіцепрем’єр РФ Рогозін заявив, що отримав поранення в Донецьку

Унаслідок стрілянини у Донецьку він отримав поранення м'яких тканин голови, сідниць і стегна.

Колишній віцепрем'єр в уряді Росії і ексочільник Роскосмосу Дмитро Рогозін повідомив, що отримав поранення в окупованому Донецьку.

Про це пише BBC з посиланням на російський телеканал.

"Поранений у спину. Жити буду. Уламок (пройшов, – ред.) у сантиметрі від хребта", – цитує його ЗМІ.

Рогозін додав, що обстріляли готель у Донецьку, де він перебував.

За даними телеграм-каналу Baza, він “отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також осколкове поранення лівого стегна”.

Російські ЗМІ також повідомили, що внаслідок обстрілу поранення отримав призначений Москвою голова “ДНР” Віталій Хоценко. Загрози його життю немає.

Додамо, згідно з іншою версією, Рогозіна та Хоценка було поранено у ресторані “Шеш-Беш”, де Рогозін відзначав день народження (йому в середу виповнилося 59 років).

Нагадаємо, торік Facebook на добу заблокував голову Роскосмосу за допис про "знахабнілих американців".