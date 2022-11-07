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У центрі Донецька загорілося управління залізниці

Окупанти заявили, що причиною стали обстріли. 

У центрі Донецька загорілося управління залізниці
Фото: НД

У центрі Донецька вночі виникла масштабна пожежа. Загорілася будівля управління залізниці, пише НВ

Окупанти заявили, що пожежа виникла внаслідок прицільного обстрілу. Так званий мер Донецька, призначений незаконною "владою", сказав, що прибито стіну між третім і четвертим поверхами. 

Фото: скрін

Вибухи в захоплених росіянами будівлях лунали і раніше. Наприклад, 2 вересня вибух пролунав у Калінінському районі у східній частині Донецька. В окупованому місті, ймовірно, спалахнула пожежа, оскільки жителі помітили дим.

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