Розстріляли “суддю ДНР”, який засудив до страти трьох іноземних військовополонених
Розстріляли “суддю ДНР”, який засудив до страти трьох іноземних військовополонених
Кличко не виключає повного блекауту у Києві і просить підготуватися до поганого сценарію
Кличко не виключає повного блекауту у Києві і просить підготуватися до поганого сценарію
Оприлюднили відео з приміщення Херсонської обласної адміністрації, яку залишили росіяни
Оприлюднили відео з приміщення Херсонської обласної адміністрації, яку залишили росіяни
Окупанти обстріляли три громади Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, газогін, підприємства
Окупанти обстріляли три громади Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, газогін, підприємства
Генштаб показав фото роботи німецьких зеніток Gepard
Генштаб показав фото роботи німецьких зеніток Gepard
Новий пакет допомоги США. Те, що треба тут і зараз
Новий пакет допомоги США. Те, що треба тут і зараз
Київська влада готується до евакуації 3 млн жителів столиці, – NYT
Київська влада готується до евакуації 3 млн жителів столиці, – NYT
Уночі росіяни вдарили по Запоріжжю: зруйнована будівля підприємства, загинула людина (оновлено)
Уночі росіяни вдарили по Запоріжжю: зруйнована будівля підприємства, загинула людина (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли з "Градів" дві громади на Дніпропетровщині

Люди не постраждали, масштаби руйнувань з'ясовуються.

Росіяни обстріляли з "Градів" дві громади на Дніпропетровщині
Обстріли Дніпропетровщини (архівне фото)
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Російські війська обстрілювали з "Градів" дві громади Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Вночі росіяни тримали у напрузі Нікопольський район. Завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по двох громадах - Мирівській та Марганецькій", - написав він.

За словами Резніченка, люди не постраждали. Масштаби руйнувань з'ясовуються.

"У решті районів ніч пройшла під звуки сирени і без надзвичайних ситуацій. І цієї хвилини спокійно", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, через пересування ворожої техніки на окупованому березі Каховського водосховища мешканцям Нікопольському району радили провести цю ніч у сховищах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також