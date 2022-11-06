Патріарх Кирил заявив про загрозу самому існуванню Росії, - російські ЗМІ

Він переконує людей, що могутні сили, які перебувають "поза Руссю", нібито хочуть "підбурити людей до міжусобної сварки".

Патріарх РПЦ Кирил заявив, що російський народ стикається з небезпеками, які кидають виклик самому існуванню країни.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на виступ Кирила у неділю після освячення головного храму Росгвардії в підмосковній Балашисі.

Патріарх РПЦ заявив, що молитва за владу і за ЗС РФ не повинна бути "механічною".

"Ми не повинні пропускати повз вуха ці прохання, особливо коли народ віч-на-віч стикається з небезпеками - такими небезпеками, які кидають виклик самому існуванню нашої країни".

Кирил також переконує людей, що могутні сили, які перебувають "поза Руссю", нібито хочуть "підбурити людей до міжусобної сварки".

"За цим стоїть тільки одне - прагнення послабити Святу Русь", - сказав глава РПЦ, пояснивши, що має на увазі Росію, Україну і Білорусь.

Варто зазначити, що російська військова доктрина, дозволяє застосування Росією ядерної зброї у випадку, коли під загрозу поставлено існування самої держави.

Російські посадовці неодноразово заявляли, що країна може застосувати ядерну зброю саме в цьому випадку. Останнім цю можливість "аргументував" Мєдвєдєв.

Нагадаємо, раніше патріарх РПЦ заявляв, що смерть на війні в Україні "змиває всі гріхи". Гундяєв сказав, що російські окупанти "приносять себе в жертву за інших".