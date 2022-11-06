У Бериславі, ймовірно, не буде світла до повної деокупації, - керівник ОВА

На Херсонщині росіяни зруйнували близько півтора кілометра електроопор та ліній.

У тимчасово окупованому Бериславі російські військові підірвали високовольтні лінії електропередач. Було зруйновано близько півтора кілометра опор та ліній.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Він зазначив, що пошкодження масштабні. Оперативно полагодити їх неможливо, адже не вистачає фахівців та обладнання. Також цього не дадуть зробити російські окупанти.

"Ймовірно, у Бериславі не буде світла до повної деокупації міста. Крім цього, російські терористи замінували в Бериславі й водонапірні свердловини. Всього у місті їх 14. Скільки з них заміновано – інформація уточнюється", - додав Янушевич.

Він зазначив, що рашисти підірвали й високовольтні лінії, які йдуть на Херсон.

"Тому в обласному центрі та низці інших населених пунктів почалися проблеми із електропостачанням", - повідомив керівник ОВА.

Нагадаємо, нині стало відомо, що росіяни підірвали три опори ліній електропередач поблизу Берислава на Херсонщині. Окупанти говорять про "теракт".

Також загарбники навмисно провокують у Херсоні гуманітарну кризу: не завозять медикаментів і продовольства.