Укрзалізниця закрила перегін Ворожба - Білопілля і оприлюднила нові маршрути руху потягів (оновлено)

Усіх пасажирів, які прибуватимуть під час комендантської години, безкоштовно розмістять у залах очікування підвищеного комфорту.

Через пошкодження інфраструктури і закриття перегону Ворожба - Білопілля змінили графік руху декількох поїздів.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

Тепер транспорт курсуватиме наступним чином:

поїзд №45 Харків — Ужгород їхатиме зміненим маршрутом через Полтаву та Гребінку;

поїзд №259 Суми — Івано-Франківськ із Сум попрямує через Полтаву та Гребінку і вивезе з Сум всіх пасажирів із квитками на поїзди №45 і №259 до Києва з можливістю пересадки там на інші поїзди західного напрямку;

поїзд № 780 Київ — Суми рухатиметься до ст. Ворожба. 151 пасажира з квитками до ст. Суми по Ворожбі чекатимуть автобуси.

склад поїзда 780 відправиться зі ст. Ворожба орієнтовно о 21.00 до Києва (прибуття в Київ орієнтовно о 1.00) з зупинками по ст. Путивль, Конотоп, Бахмач, Ніжин, Дарниця для посадки пасажирів з квитками на поїзди №45 і №259.

поїзд №805 Харків - Конотоп прямуватиме до станції Білопілля.

7 листопада поїзд №806 відправиться за маршрутом Білопілля - Харків.

"Орієнтовний час прибуття на ст. Київ-Пас. поїзда №259 — 6:00 07.11.2022 (+5 год), поїзда №45 — 2:00 07.11.2022 (+3 год)", - додали в УЗ.

Також перевізник запевнив, що всі пасажири, які прибуватимуть під час комендантської години, будуть безкоштовно розміщені у залах очікування підвищеного комфорту.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів на Сумщині зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура на ділянці між Сумами та Конотопом. Влада області пообіцяла, що буде організовано евакуацію та підвіз. Зокрема, пасажирам поїзду 780 Київ-Суми.

Через російські атаки деякі поїзди Укрзалізниці їхатимуть із затримкою та зміненим розкладом.