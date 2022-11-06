На один із пляжів Одеси винесло якірну міну, - ОК "Південь"

Через шторм до одеського пляжу винесло якірну міну.

Про це повідомляє пресслужба ОК "Південь".

"Внаслідок штормової погоди до одного з пляжів Одеси винесло якірну міну. Силами оборони був здійснений контрольований підрив у прибережних водах, загрозу ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Принагідно одеська влада нагадує, що мінна небезпека є одним із ризиків, на який наражаються громадяни, нехтуючи обмеженнями воєнного стану щодо відвідування прибережної зони.

"Радіус уламкового ураження такого снаряда може сягати 100 м, а здетонувати міна може мимоволі у безпосередній близькості до урізу води", - інформує міська влада.

Нагадаємо, Швейцарія допоможе Одещині відновити обстріляні РФ об'єкти. Також швейцарський бізнес може долучитись до інвестицій у Одещину.