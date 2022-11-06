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Іран надіслав Росії свої безпілотники під час війни, а не до її початку, - спецпредставник США

Дрони надійшли в РФ влітку.

Іран надіслав Росії свої безпілотники під час війни, а не до її початку, - спецпредставник США
Спеціальний представник США щодо Ірану Роберт Меллі
Фото: скріншот вдео

Це неправда, що Іран передав Росії безпілотники до початку війни в Україні.

Таку заяву озвучив спеціальний представник США щодо Ірану Роберт Меллі у своєму Twitter.

За словами Меллі, постачання насправді здійснювалися під час війни.

"Також неправда, що Іран до війни не давав обмежену кількість безпілотників. Влітку їх перекинули десятки. А на окупованій території України (іранці - Ред.) мають військових спеціалістів, які допомагають Росії використовувати їх (дрони - Ред.) проти мирних жителів України", - йдеться в повідомленні. 

Меллі додав, що Іранові, який зіткнувся з цими доказами, "потрібна нова політика, а не нова історія".

Нагадаємо, Іран уперше визнав надання Росії ударних безпілотників. Голова МЗС Амір Абдоллахіян зазначив, що це відбулося "до війни в Україні", за декілька місяців, і що в РФ поставили "обмежену кількість дронів".

В українському МЗС заявили, що поінформували Іран дипломатичними каналами про наслідки надсилання Тегераном росіянам нової зброї – ударних безпілотників та балістичних ракет.

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