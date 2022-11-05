Швейцарія не дозволила Німеччині реекспортувати снаряди Україні

В уряді вважають, що це може порушити нейтралітет.

Швейцарія знову відхилила запит Німеччини на дозвіл реекспортувати вироблені в Швейцарії боєприпаси в Україну.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Минулого місяця міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт звернулася до уряду в Берні з проханням надати дозвіл на постачання 12 400 снарядів швейцарського виробництва для зенітних танків Gepard, які Берлін вже поставив Україні для допомоги у війні з Росією. Але міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін відповів так само, як і уряд Швейцарії в червні, коли відхилив попередній запит.

"Згідно з принципом рівного ставлення в законі про нейтралітет, Швейцарія не може погодитися на запит про передачу військового обладнання швейцарського походження Україні, доки остання бере участь у міжнародному збройному конфлікті", - заявив уряд.

"Оскільки правова ситуація не змінилась, схвалення передачі швейцарської військової техніки Німеччиною Україні все ще неможливе", - додали в заяві.

35-міліметрові снаряди були поставлені швейцарськими компаніями німецькій армії десятиліття тому за умови, що вони не можуть реекспортувати боєприпаси без дозволу Швейцарії.

Нагадаємо, в липні Швейцарія відхилила запит НАТО на лікування в країні поранених під час війни з Росією українських військових.