Постачання Україні німецьких установок "Гепард" затяглося через брак снарядів, – Die Welt

Боєприпаси виробляє Швейцарія, нейтралітет якої не дозволяє постачати їх до зон бойових дій.

Постачання в Україну німецьких зенітних установок "Гепард" затяглося через брак снарядів. Вони виробляються Швейцарією, яка через політику нейтральності не дозволяє доставляти їх у зони бойових дій, пише Die Welt.

ФРН після згоди на постачання українцям важкого озброєння зробила вибір на користь "гепардів". Федеральний уряд іще з кінця лютого знав про нестачу боєприпасів для них. Вже на другий день повномасштабної війни компанія Krauss-Maffei Wegmann заявила, що може доставити Україні техніку зі складу, яку можна відносно швидко привести до боєготовності.

Однак тоді Німеччина відомовила в постачанні через брак боєприпасів. Їх виробляє швейцарська компанія Oerlikon, яка входить до складу німецької групи Rheinmetall.

У Міноборони ФРН заявили, що вживають заходів для закупки підходящих боєприпасів на світових ринках. До запланованих до постачань установок є тільки 23 000 патронів. Цього вистачить на пів години роботи.

Окрім "гепардів", є проблеми й з іншою технікою. Федеральна рада безпеки Німеччини 21 квітня отримала офіційний запит від виробника Rheinmetall на поставку в Україну 100 танків Marder. Радбез, який керується канцлером Олафом Шольцом, досі не ухвалив рішення про дозвіл, хоча до цих танків є боєприпаси.

"Федеральний уряд надає інформацію тільки про закінчені позитивні рішення про затвердження", – прокоментував журналістам хід розгляду дозволу на постачання представник уряду.

Заявка на експорт танків Leopard 1 також досі не ухвалена. Як і заявка на постачання 100 гаубиць.

Нагадаємо, 25 квітня стало відомо, що ФРН офіційно схвалить постачання в Україну зенітних самохідних установок Gepard. Посол України в Німеччині Андрій Мельник зазначив, що без боєприпасів зенітні установки непотрібні. "Якщо міністерство оборони Німеччини не закупить боєприпаси найближчими днями, Україні, ймовірно, доведеться відмовитися від цієї пропозиції Німеччини".

28 квітня видання Business Insider повідомило, що Бразилія нібито готова продати 300 тис. снарядів для зенітних самохідних установок Gepard.

Проблеми з постачанням німецького озброєння через швейцарський нейтралітет виникали і з Marder. За даними SonntagZeitung, Швейцарія заблокувала реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва, що використовується в бойових машинах Marder, які Київ хотів би отримати, через своє законодавство нейтралітету. Швейцарія, згідно з ним, не може постачати озброєння в зони конфліктів.