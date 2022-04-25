Уряд Німеччини отримав від компанії Rheinmetall заявку на передачу Україні 88 танків Leopard, – Welt

Уряд Німеччини отримав від компанії Rheinmetall заявку на передачу Україні 88 танків Leopard, пише Welt.

Компанія готова поставити їх ЗСУ за кілька тижнів, але є одна проблема – погодження експорту від канцлера Олафа Шольца.

Welt посилається на отримані від компанії-виробника документи, згідно з якими федеральний уряд просять дозволити експорт 88 Leopard Type 1А5. Крім цього запиту, є два інших – щодо 100 БТР Marder від того ж виробника і від концерну KMW – на постачання 100 самохідних гаубиць.

Заявка щодо "Леопардів" до Міністерства економіки Німеччини надійшла минулого тижня.

"З міркувань конфіденційності ми зазвичай не коментуємо будь-які незавершені справи. В основному щодо України ми діємо швидко та конструктивно, як тільки надходять конкретні заявки, ми ініціюємо всі необхідні крои, і, за необхідності, узгоджуємо їх у відомчих комітетах, відповідальних за рішення", – повідомили журналістам в Мінекономіки.

Мається на увазі Федеральна рада безпеки, де головує канцлер Шольц. Туди входять всі міністерства, що стосується експорту озброєння. Де-факто вирішальне слово лишається за Шольцом, а він поки згоди на пряме постачання українцям важкого озброєння не дав.

Нагадаємо, Bild писало, що Rheinmetall пропонував Збройним силам ФРН невідкладно передати Україні боєздатні Marder, а потім отримати у виробника доукомплектовану техніку. Проти виступило міністерство оборони Німеччини. При цьому відомство не оцінювало стан БМП і необхідність їхнього огляду та обслуговування. У ФРН наполягають, що Україні замість Marder краще дати старе радянське озброєння.

За даними Bild, Міністерство оборони Німеччини на вимогу канцелярії вилучило все важке озброєння зі списку запитів, наданого Україною, хоча німецька промисловість готова його поставити у коротко- та середньостроковій перспективі. З 15 початкових запитів України на озброєння залишилося лише три, причому деякі з них мають альтернативи.

Канцлер Шольц пояснив це рішення тим, що з боку Росії зберігається загроза для країн НАТО, тож зараз додатково озброюють країни Балтії.

За даними SonntagZeitung, Швейцарія затримала постачання німецького озброєння в Україну. Вона заблокувала реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва, що використовується в бойових машинах Marder, які Київ хотів би отримати, через своє законодавство нейтралітету. Швейцарія, згідно з ним, не може постачати озброєння в зони конфліктів.