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Російські компанії втрачають гроші через санкції

Продовження та ескалація війни Росії проти України створює значний тиск на компанії та змушує переглядати свої рішення навіть тих, хто намагався «всидіти на двох стільцях». Зокрема це стосується і готельних мереж, які через організаційну структуру та структуру прав власності не можуть надто швидко вийти з країни. Та тривалість війни змушує і їх приймати складні рішення.

Фото: dyvys.info

Американська мережа готелів Hyatt скорочує присутність в РФ та почала вихід із ще одного готелю Hyatt Regency Sochi. Поки мова йде лише про припинення обслуговування, зокрема програм лояльності мережі, але згодом готель має вийти з операційної мережі Hyatt та втратити бренд. Ще одна американська мережа Best Western вийшла з російського ринку та розірвала зв’язки з 6 своїми готелями в країні-агресорі.

Компанії продовжують доводити до логічного кінця а юридично забезпечувати свій вихід. Лісопромислова Stora Enso продає свої лісопильні підприємства локальному менеджменту. В результаті, більше 1000 робочих місць можуть постраждати через вихід цих трьох іноземних компаній.

Ще близько 2000 росіян можуть втратити роботу через проблеми у роботі російської компанії – аеропорту Внуково. Через значне зменшення польотів аеропорт відправив співробітників у простій та на неповний робочий день, а 30% повідомив про можливе звільнення.

Не все гладко у агресора і в сфері енергетики. Хоч ЄС ніяк не може дійти згоди щодо формату заборони на імпорт нафти, але Росії вже стає складніше продати її на ринку. Так, у понеділок Роснєфть не змогла продати 6,5 млн. тонн нафти Urals – ніхто з покупців не погодився на вимогу компанії про повну передоплату в рублях. І навіть активісти виявляються більш рішучі, ніж європейські країни: учасники Greenpeace у Норвегії заблокували шлях російському танкеру з нафтою.

Імпортери не ведуться на рублевий шантаж і в газовій сфері. Слідом за європейськими країнами від оплати російського газу у рублях відмовився Азербайджан.

Подібні невдачі можуть лише поглибити фінансові проблеми, яких у Росії з кожним днем стає все більше. Ще одна російська компанія виходить на шлях дефолту: оператор нафтових танкерів Совкомфлот не зможе погасити виплату по євробондах через санкції.

До того ж владі окупантів доводиться вже зараз рятувати свої великі підприємства. Одному з ключових банків ВТБ, який потрапив під західні санкції, ворожий уряд дозволив не виплачувати дивіденди, а борги найбільшого російського авіаперевізника «Аерофлот» планують покрити за рахунок Фонду національного добробуту, призначеного початково для забезпечення пенсій.

Ярослав Железняк Ярослав Железняк , Голова депутатської фракції Політичної Партії "ГОЛОС" у Верховній Раді дев'ятого скликання
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