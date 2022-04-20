Щодо ситуації в економіці та на фінансових ринках

Економіка України адаптується до функціонування в умовах війни. Не припиняють роботу і працюють на підвищених потужностях сектори забезпечення армії та підтримки суспільства на всій території, яка знаходиться не в умовах бойових дій. Наразі важко оцінювати в цифрах рівень втрат економіки – бойовими діями охоплено території більше 10 областей, а також частково місто Київ (на ці регіони припадало більше половини ВВП). Порушені взаємозв'язки між регіонами, значної шкоди завдано інфраструктурі.

Фото: EPA/UPG

За оцінками Міжнародного валютного фонду (WEO, April 2022) скорочення ВВП України у 2022 році становитиме 35%, що відповідає оцінкам національних та інших міжнародних експертних інститутів, згідно з якими втрати ВВП України у 2022 році внаслідок військової агресії РФ можуть становити від 30% до 50%. Варто зазначити, що глобальне зростання згідно з оновленим прогнозом МВФ уповільниться до 3,6% у 2022 році (з 6,1% у 2021 р.). Оновлений прогноз зростання світового ВВП погіршено на 0,8 в. п. та 0,2 в. п. на 2022 та 2023 рр. відповідно порівняно із січневим. Після 2023 року глобальне економічне зростання уповільниться до 3,3% у середньостроковій перспективі.

Cитуація на ринку праці України залишається складною. Скорочення кількості зареєстрованих Державним центром зайвості безробітних (на 8,6% станом на 01.04.22 порівняно з 01.03.2022) є значною мірою результатом внутрішньої та зовнішньої міграції, обумовленої війною України з РФ. Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії з України виїхали понад чотири мільйони людей. Найбільше українських біженців прибуло до Польщі. Згідно даних Управління верховного комісара ООН у справах біженців станом на 10 квітня 2022 року до Польщі виїхали 2,622 млн осіб, до Румунії – 692,5 тис осіб, до Молдови – 411,4 тис осіб, Угорщини – 424,4 тис осіб., до Словаччини – 317,8 тис осіб. Також, 404,4 тис осіб вважаються біженцями з України у Росії, а 20,7 тис осіб – у Білорусі.

Кількість вакансій, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, за березень скоротилася на 37%, що стало наслідком масштабного припинення діяльності бізнесу на територіях, на яких ведуться бойові дії. Водночас за підтримки держави вже більше 400 підприємств перевезені в регіони, де немає активних бойових дій. Більше ніж 200 вже працюють.

Питання відновлення трудового потенціалу та створення робочих місць має посідати ключове місце у порядку денному діяльності Уряду. Адже навіть у довоєнний час рівень безробіття в Україні був на високому рівні. За даними Держстату, у IV кварталі 2021 року рівень безробіття населення віком 15-70 років зріс до 10,6% до робочої сили відповідної вікової групи (у ІV кв. 2020 року – 10,1%, І кв. 2021 року – 10,5%, ІІ кв. 2021 року – 9,3%, у ІІІ кв. 2021 року – 9,2%). Кількість зайнятого населення даної вікової категорії зменшилася на 2,3% порівняно з ІV кв. 2020 року до 15,30 млн. осіб (ІV кв. 2020 року – 15,66 млн. осіб). Загалом, у 2021 році рівень безробіття населення віком 15-70 років становив 9,9% (у 2020 році – 9,5%), а серед населення віком 15 років і старше – 9,8% (у 2020 році – 9,5%).

Бюджетна сфера

Станом на 13.04.2022 року зафіксовано збільшення доходів Державного бюджету України на 67,3% порівняно зі звітними даними станом на 01.03.2022. Зокрема, спостерігалось стрімке зростання сплати податку на прибуток підприємств («+» 291,1% порівняно зі звітними даними 01.03.2022), неподаткових надходжень («+» 166,4% відповідно), доходів від власності та підприємницької діяльності («+» 167,1% відповідно) та власних надходжень бюджетних установ («+» 235,9% відповідно).

У частині видатків держбюджету спостерігалось зростання на 160,3% порівняно з звітними даними на 01.03.2022, значна частина витрат держбюджету спрямовувалась на поточні видатки, зокрема на оплату праці та нарахування на заробітну плату (за розрахунками Мінекономіки складає 23,4% від загальної суми видатків), використання товарів та послуг (25,2% відповідно) та соціальне забезпечення (28,2% відповідно).

Також, станом на 13.04.2022 дефіцит Державного бюджету України зафіксовано у розмірі 127,8 млрд грн.

За результатами аукціону із розміщення військових ОВДП, який відбувся 19.04.2022, Міністерством фінансів було залучено 156,4 млн. гривень, 81,9 млн. доларів США та 33,1 млн. євро. Загалом, з початку квітня до державного бюджету шляхом розміщення гривневих державних облігацій було залучено 7,3 млрд. гривень із середньозваженою ставкою 10,68%.

З урахуванням планових погашень та купівлі Національним банком державних цінних паперів на суму 20 млрд. гривень обсяг ОВДП в обігу за плинний тиждень збільшився на 14,1 млрд. гривень. Окрім Національного банку, збільшили вкладення в ОВДП банки (+204 млн. гривень). Натомість скоротили вкладення у державні цінні папери юридичні особи (-4,4 млрд. гривень), фізичні особи (-1,2 млрд. гривень), а також нерезиденти (-431 млн. гривень).

Валютний ринок

Минулого тижня попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків збільшився, що відображало як процеси пожвавлення економічної активності, так і розширення переліку товарів критичного імпорту, натомість її пропозиція на МВРУ дещо скоротилася. Це обумовило збільшення чистого продажу іноземної валюти Національним банком до 349 млн. доларів США та 88 млн. євро (+65% та +4% відповідно порівняно із минулим тижнем). Купівля безготівкового долару США у банків здійснюється за офіційним курсом, а його продаж банкам – за офіційним курсом, збільшеним на 1%.

Фото: dtkt.ua

Міжнародні резерви України, які використовуються для проведення валютних інтервенцій та забезпечення платежів органів державної влади, станом на 01.04.2022 становили 28,1 млрд. доларів США, що на 2% або 0,6 млрд. доларів США більше, ніж на 01.03.2022 та на 4% або 1,1 млрд. доларів США порівняно із 01.04.2021.

Фінансовий сектор

Протягом останнього тижня ліквідність банківської системи (депозитні сертифікати + кореспондентські рахунки) досягла рекордних значень з початку воєнної агресії РФ і станом на кінець дня 15.04.2022 становила 227 млрд. грн. (+9,2 млрд. грн. за тиждень), в т.ч.:

у депозитних сертифікатах НБУ – 170,1 млрд. грн (+2,6 млрд. грн за тиждень);

на кореспондентських рахунках в НБУ – 56,7 млрд. грн (+6,7 млрд. грн. за тиждень).

Ще близько 50 млрд. грн. банківської ліквідності знаходиться у вигляді готівки в касах банків.

Зростання банківської ліквідності останнього тижня обумовлене нарощуванням державних витрат шляхом боргового їх фінансування за підтримки Національного банку, що призвело до збільшення грошової маси в економіці на 23 млрд. грн за тиждень, з яких близько 10 млрд. грн. поповнили ліквідність банківської системи, а решта 13 млрд. грн. – було абсорбовано НБУ через інші монетарні операції (погашення довгострокових кредитів рефінансування тощо).

Надлишок ліквідності обумовлює низький попит банків на кредити рефінансування, яких за минулий тиждень було надано на суму 1,7 млрд. гривень. З огляду на це, з 18 квітня Національний банк проводить тендери з надання рефінансування на строк до одного року один раз на тиждень (щоп'ятниці). Досі відповідні тендери проводилися щодня. У разі нагальної потреби Національний банк може оголошувати тендери з надання кредитів рефінансування і в інші дні тижня.

Для підтримки бізнес-активності Уряд суттєво посилив інструменти кредитної підтримки суб’єктів мікро, малого та середнього підприємництва. Так, на період воєнного стану передбачено суттєві спрощення для отримання кредитів за пільговими ставками на умовах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», а також можливість отримання кредитів під 0% річних з гарантією від Уряду на рівні 80% від суми кредиту.

За минулий тиждень за Програмою видано 735 пільгових кредитів на загальну суму 2,77 млрд грн. Усього з моменту старту Програми суб’єкти підприємництва станом на 18.04.2022 р. отримали від уповноважених банків 36 948 кредитів на загальну суму 96,3 млрд грн.

Крім того, у рамках підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні за інструментом державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 5163 кредити на суму 10,18 млрд грн. Станом на 01.03.2022 банками обслуговувалося 5083 кредити на суму 9,876 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 4,271 млрд грн. Це близько 36% від загального ліміту наданих гарантій (12,014 млрд грн).

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, видано у таких сферах:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 2152 кредитів на загальну суму 3,516 млрд грн;

сільське господарство – 1072 кредитів на 2,818 млрд грн;

переробної промисловості – 712 кредитів на 1,949 млрд грн.

На виплату компенсацій процентної ставки в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» в Державному бюджеті України 2022 р. передбачено 3 млрд. грн.