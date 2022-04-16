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Від 30 до 50% може сягнути втрата ВВП, - Марченко

Однак робити остаточні оцінки ще рано.

Від 30 до 50% може сягнути втрата ВВП, - Марченко
Фото: Lb.ua

Війна Росії проти України може призвести до зменшення валового внутрішнього продукту (ВВП) на 50%. Але все залежить від подальших подій на фронті.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі спільного телемарафону, передає 24 канал

За його словами, ще рано робити остаточні оцінки.

"Від 30 до 50% може бути втрата ВВП, але все ж таки поки що рано такі оцінки робити. Усе залежить від перебігу війни і як це буде впливати на економічну активність бізнесу і громадян",– сказав міністр.

За його словами, якщо бізнес зможе швидко адаптуватися або війна завершиться швидко перемогою – це один сценарій, якщо це продовжуватиметься – інший. Тому бажано в таких оцінках виходити з оптимістичного сценарію.

Нагадаємо, що, згідно з прогнозами ЄБРР, Україна постраждає в короткостроковій перспективі через значну шкоду її фізичній інфраструктурі, однак її економіка відновиться наступного року, якщо буде забезпечено стійке припинення вогню впродовж найближчих місяців.

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