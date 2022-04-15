5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ГоловнаЕкономікаДержава

Щомісяця Україна витрачає на сектор безпеки та оборони річний довоєнний бюджет

"Доходи держбюджету впали на половину, а видатки виросли в рази".

Щомісяця Україна витрачає на сектор безпеки та оборони річний довоєнний бюджет
Павло Фролов
Фото: facebook/Pavlo Frolov

Фракція «Слуга народу» провела відеоконференцію з Мінфіном щодо економічної ситуації в країні.

Ситуація з державними фінансами в країні складна, але контрольована – такий результат відеоконференції фракції із Міністром фінансів Сергієм Марченком.

Про це у ТГ написав народний депутат фракції «Слуга народу» Павло Фролов.

«Важливі ремарки на полях цієї зустрічі: доходи держбюджету впали на половину, а видатки виросли в рази, проте захищені видатки фінансуються, а кожен місяць ми витрачаємо на сектор безпеки та оборони річний довоєнний бюджет в обсязі $5-7 млрд», - написав він.

Він наголосив, що в Уряді є розуміння «як закривати бюджет у квітні і є напрацювання по травню, до 90% часу витрачається на перемовини із міжнародними партнерами.

По головних розпорядникам бюджетних коштів було скорочення видатків в середньому на 10%, було секвестровано усі видатки розвитку, а потім і частково поточні видатки, близько 180 млрд грн вже було спрямовано у Резервний фонд держбюджету», - додав він.

Він також наголосив на важливості військових облігацій. Нардеп нагадав, що на сайті Мінфіну є перелік банків, що проводять їх продаж із можливістю реалізації навіть 1 облігації за 1000 грн.

«Україні зараз не вигідно зараз ініціювати переговори про списання (реструктуризацію) зовнішнього боргу перед міжнародними кредиторами, адже у ці важкі місяці війни ми залучаємо набагато більше коштів, ніж сплачуємо боргів. Також ведеться велика робота по замороженим на Заході коштам/майну РФ, в окремих «англосакських» країнах для спрямування їх на компенсації Україні».

Він також підкреслив, що високі премії, які виписують собі керівники окремих органів місцевого самоврядування, є недоречними в умовах воєнного стану.

«А тому є законодавчі ініціативи для припинення такої практики та обов’язкового погодження таких дій із військовими адміністраціями».

Нагадаємо, що Національний банк України дозволив банкам продавати населенню готівкову іноземну валюту з 14 квітня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також