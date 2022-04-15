Щомісяця Україна витрачає на сектор безпеки та оборони річний довоєнний бюджет

Фракція «Слуга народу» провела відеоконференцію з Мінфіном щодо економічної ситуації в країні.

Ситуація з державними фінансами в країні складна, але контрольована – такий результат відеоконференції фракції із Міністром фінансів Сергієм Марченком.

Про це у ТГ написав народний депутат фракції «Слуга народу» Павло Фролов.

«Важливі ремарки на полях цієї зустрічі: доходи держбюджету впали на половину, а видатки виросли в рази, проте захищені видатки фінансуються, а кожен місяць ми витрачаємо на сектор безпеки та оборони річний довоєнний бюджет в обсязі $5-7 млрд», - написав він.

Він наголосив, що в Уряді є розуміння «як закривати бюджет у квітні і є напрацювання по травню, до 90% часу витрачається на перемовини із міжнародними партнерами.

По головних розпорядникам бюджетних коштів було скорочення видатків в середньому на 10%, було секвестровано усі видатки розвитку, а потім і частково поточні видатки, близько 180 млрд грн вже було спрямовано у Резервний фонд держбюджету», - додав він.

Він також наголосив на важливості військових облігацій. Нардеп нагадав, що на сайті Мінфіну є перелік банків, що проводять їх продаж із можливістю реалізації навіть 1 облігації за 1000 грн.

«Україні зараз не вигідно зараз ініціювати переговори про списання (реструктуризацію) зовнішнього боргу перед міжнародними кредиторами, адже у ці важкі місяці війни ми залучаємо набагато більше коштів, ніж сплачуємо боргів. Також ведеться велика робота по замороженим на Заході коштам/майну РФ, в окремих «англосакських» країнах для спрямування їх на компенсації Україні».

Він також підкреслив, що високі премії, які виписують собі керівники окремих органів місцевого самоврядування, є недоречними в умовах воєнного стану.

«А тому є законодавчі ініціативи для припинення такої практики та обов’язкового погодження таких дій із військовими адміністраціями».