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Нафтотрейдери скоротять закупівлю російської нафти з 15 травня – Reuters

Компанії змушені виконувати вимоги ЄС, які набудуть чинності 15 травня.

Нафтотрейдери скоротять закупівлю російської нафти з 15 травня – Reuters
Фото: www.gazeta.ru

Великі торгові компанії планують скоротити закупівлю нафти та нафтопродуктів у російських державних нафтових компаній вже 15 травня, щоб уникнути порушення санкцій Європейського Союзу щодо Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Компанії скорочують закупівлі, щоб дотриматися обмежень ЄС, які набудуть чинності 15 травня.

Як зазначає Reuters, санкції Євросоюзу виключають закупівлі нафти у державних «Роснефти» та «Газпромнефти», які не вважаються «суворо необхідними» для забезпечення енергетичної безпеки Європи.

При цьому, включення до санкційного списку російської державної компанії «Транснефть», якій належать ключові порти та трубопроводи, ще більше ускладнить будь-які майбутні продажі.

Нагадаємо, учора Vitol Group, найбільший у світі незалежний нафтотрейдер, оголосив, що до кінця 2022 року повністю припинить торгівлю нафтою та нафтопродуктами російського походження

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