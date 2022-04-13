23 області України, крім Луганської, почали сіяти ярі культури, - аграрний Комітет

У західних областях України буде збільшено площі під овочі, які входять до базового борщового набору.

В Україні попри війну триває посівна кампанія. Наразі до сівби ярих культур приступили 23 області України, крім Луганської.

Про це повідомили в Комітет ВР з питань аграрної та земельної політики.

"За прогнозами Мінагрополітики за песимістичним варіантом вдасться засіяти 70 % площ під посіви. У разі якщо в Чернігівській та Сумській областях, де є величезні аграрні площі, відбудеться розмінування сільськогосподарських угідь, то площа посівної може збільшитися і до 80 %. Враховуючи це, Україна здатна забезпечити власну продовольчу безпеку, а також мати відповідний залишок для гарантування продовольчої безпеки всього світу", - зазначили в Комітеті.

У західних областях України буде збільшено площі під овочі, які входять до базового борщового набору – це капуста, морква, буряк, картопля. Такий крок дозволить перекрити часткове зменшення їх виробництва у південних та східних областях.

Також відновили роботу 60-65% молокопереробних підприємств, повідомили в аграрному Комітеті.

Депутати кажуть - критичним залишається питання забезпечення аграріїв пальним для посівної та логістики.

Враховуючи всі труднощі, пов'язані з війною, аграрний Комітет 11 квітня на своєму засіданні розглянув проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного виробництва та постачання сільськогосподарської продукції під час воєнного стану" (реєстр. №7264 ).

Цей законопроєкт має на меті "максимально спростити вимоги з боку держави для ведення сільського господарства в умовах воєнного стану та зменшити бюрократичне навантаження на аграрний бізнес, особливо, коли через війну на наших полях знаходиться другий – продовольчий фронт", наголосили в аграрному комітеті.

Нагадаємо, в Кабміні повідомили, що весняну посівну кампанію розпочали в усіх областях України, окрім Луганської.