Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України, – СБУ
Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України, – СБУ
Колону російської військової техніки знищили українські сили оборони
Колону російської військової техніки знищили українські сили оборони
Ленд-ліз для України: США йдуть на надзвичайний крок у постачанні озброєнь
Ленд-ліз для України: США йдуть на надзвичайний крок у постачанні озброєнь
Крах Імрана Хана
Крах Імрана Хана
Митрополит Епіфаній: «Ми готові розпочати діалог щодо єднання всіх у ПЦУ. З нашого боку немає вимог про покаяння»
Митрополит Епіфаній: «Ми готові розпочати діалог щодо єднання всіх у ПЦУ. З нашого боку немає вимог про покаяння»
В Україні до реєстру держзрадників внесли Сніжану Єгорову, Кирила Вишинського, Оксану Марченко та Ігоря Гужву
В Україні до реєстру держзрадників внесли Сніжану Єгорову, Кирила Вишинського, Оксану Марченко та Ігоря Гужву
Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України
Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України
СБУ затримала Медведчука (оновлено)
СБУ затримала Медведчука (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

23 області України, крім Луганської, почали сіяти ярі культури, - аграрний Комітет

У західних областях України буде збільшено площі під овочі, які входять до базового борщового набору.

23 області України, крім Луганської, почали сіяти ярі культури, - аграрний Комітет
Фото: EPA/UPG

В Україні попри війну триває посівна кампанія. Наразі до сівби ярих культур приступили 23 області України, крім Луганської.

Про це повідомили в Комітет ВР з питань аграрної та земельної політики.

"За прогнозами Мінагрополітики за песимістичним варіантом вдасться засіяти 70 % площ під посіви. У разі якщо в Чернігівській та Сумській областях, де є величезні аграрні площі, відбудеться розмінування сільськогосподарських угідь, то площа посівної може збільшитися і до 80 %. Враховуючи це, Україна здатна забезпечити власну продовольчу безпеку, а також мати відповідний залишок для гарантування продовольчої безпеки всього світу", - зазначили в Комітеті.

У західних областях України буде збільшено площі під овочі, які входять до базового борщового набору – це капуста, морква, буряк, картопля. Такий крок дозволить перекрити часткове зменшення їх виробництва у південних та східних областях.

Також відновили роботу 60-65% молокопереробних підприємств, повідомили в аграрному Комітеті.

Депутати кажуть - критичним залишається питання забезпечення аграріїв пальним для посівної та логістики. 

Враховуючи всі труднощі, пов'язані з війною, аграрний Комітет 11 квітня на своєму засіданні розглянув  проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного виробництва та постачання сільськогосподарської продукції під час воєнного стану" (реєстр. №7264 ). 

Цей законопроєкт має на меті "максимально спростити вимоги з боку держави для ведення сільського господарства в умовах воєнного стану та зменшити бюрократичне навантаження на аграрний бізнес, особливо, коли через війну на наших полях знаходиться другий – продовольчий фронт", наголосили в аграрному комітеті.

Нагадаємо, в Кабміні повідомили, що весняну посівну кампанію розпочали в усіх областях України, окрім Луганської.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також