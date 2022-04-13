Посівна йде в усіх регіонах, окрім Луганщини – Кабмін

Весняну посівну кампанію розпочали в усіх областях України, окрім Луганської.

Про це він на брифінгу у вівторок, 12 квітня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє сайт КМУ.

“В усіх областях, крім Луганської, почали посівну кампанію. Допомагаємо аграріям. Надали їм пільгового фінансування вже на 3,5 млрд грн. На сьогоднішньому засіданні Уряду прийняли рішення щодо максимального спрощення реєстрації сільгосптехніки. Робимо це для того, аби посівна та роботи в полі ніде не зупинялися”, – розповів Денис Шмигаль.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики прогнозує, що цього року вдасться засіяти 70-80% земель – в залежності від розвитку подій.