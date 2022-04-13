Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України, – СБУ
Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України, – СБУ
СБУ затримала Медведчука (оновлено)
СБУ затримала Медведчука (оновлено)
В Україні до реєстру держзрадників внесли Сніжану Єгорову, Кирила Вишинського, Оксану Марченко та Ігоря Гужву
В Україні до реєстру держзрадників внесли Сніжану Єгорову, Кирила Вишинського, Оксану Марченко та Ігоря Гужву
Митрополит Епіфаній: «Ми готові розпочати діалог щодо єднання всіх у ПЦУ. З нашого боку немає вимог про покаяння»
Митрополит Епіфаній: «Ми готові розпочати діалог щодо єднання всіх у ПЦУ. З нашого боку немає вимог про покаяння»
Крах Імрана Хана
Крах Імрана Хана
Російські війська закріпились навколо Донецька, - ЗМІ
Російські війська закріпились навколо Донецька, - ЗМІ
Ленд-ліз для України: США йдуть на надзвичайний крок у постачанні озброєнь
Ленд-ліз для України: США йдуть на надзвичайний крок у постачанні озброєнь
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
ГоловнаЕкономікаДержава

Посівна йде в усіх регіонах, окрім Луганщини – Кабмін

Уряд надав аграріям пільгового фінансування вже на 3,5 млрд грн.

Посівна йде в усіх регіонах, окрім Луганщини – Кабмін

Весняну посівну кампанію розпочали в усіх областях України, окрім Луганської.

Про це він на брифінгу у вівторок, 12 квітня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє сайт КМУ.

“В усіх областях, крім Луганської, почали посівну кампанію. Допомагаємо аграріям. Надали їм пільгового фінансування вже на 3,5 млрд грн. На сьогоднішньому засіданні Уряду прийняли рішення щодо максимального спрощення реєстрації сільгосптехніки. Робимо це для того, аби посівна та роботи в полі ніде не зупинялися”, – розповів Денис Шмигаль.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики прогнозує, що цього року вдасться засіяти 70-80% земель – в залежності від розвитку подій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також