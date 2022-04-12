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На Житомирській трасі наступного тижня відкриють проїзд по тимчасовій переправі біля Стоянки

Напередодні на трасі стартували роботи з прибирання та відновлення дорожньої інфраструктури

На Житомирській трасі наступного тижня відкриють проїзд по тимчасовій переправі біля Стоянки

На початку наступного тижня дорожники планують відкрити тимчасовий проїзд біля села Стоянка для відновлення руху транспорту по Житомирській трасі. Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Напередодні на критично важливій Житомирській трасі стартували роботи з прибирання та відновлення дорожньої інфраструктури.

«Міст поблизу Стоянки на цій трасі було зруйновано ще в перші дні війни та відрізано транспортне сполучення з Києвом», - нагадав він.

В даний момент на цій ділянці Житомирської траси фахівці розчищають дорогу від знищених автівок та техніки, паралельно демонтують зруйнований міст та споруджують тимчасову переправу.

«На сьогоднішній день було влаштовано переправу через річку Ірпінь із залізних балок, земляний насип та щебеневу основу. На початку наступного тижня плануємо відкрити тимчасовий проїзд для відновлення руху транспорту», - розповів Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що ремонтні роботи стартували на ділянці траси Київ – Чоп, що була пошкоджена внаслідок ракетного удару.

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