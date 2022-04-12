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Біля Макарова виявили авто з розстріляною в березні родиною з двома дітьми

Росіяни стріляли по авто з мирними мешканцями з БМП і автоматів. 

На дорозі біля села Гавронщина Бучанського району знайшли розстріляний росіянами автомобіль з тілами загиблих. Це родина з двома дітьми – дворічним хлопчиком та 14-річним підлітком.

Також загинули жінки 30, 50 та 70 років. Чоловіку, який був за кермом, вдалося вижити – він госпіталізований, повідомили в поліції Київської області.

За даними правоохоронців, в середині березня під час наступу агресора ці місцеві мешканці були розстріляні при спробі евакуюватися. Постріли велися з БМП і автоматів. 

"Тут саме була концентрація російських військ, які здійснювали і обстріл Києва, і чинили напад на місцеве населення", – повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов. 

Нагадаємо, що Бучанський район є одним із найбільш постраждалих від російської окупації в Київській області. Вороги залишили територію Кивїщини 2 квітня, але досі проводиться розмінування та розшук загиблих. 

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