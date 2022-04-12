Нічний обстріл Сєвєродонецька і Гірського зруйнував майже всі комунікації – нема світла, води та газу

Кількість відключених від електроенергії споживачів за добу зросла на 50 000.

Унаслідок нічного обстрілу околиць Сєвєродонецька та Гірського Луганської області зруйновано майже всі комунікації. Росіяни серед іншого застосували фосфорні снаряди.

Люди сидять без світла, води й газу. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Намагаємося відновити все, що зможемо. Але із кожним днем ремонтних бригад в області все менше. Коли бачиш, як тяжко ранять колегу, який підключає світло або зварює водогін, то яким би відважним ти не був, під кулі йти все важче. Обстріли російською армією стають все інтенсивнішими. «Режиму тиші» майже нема, а коли є – чергові комунальники виїжджають на об’єкти", – повідомив він.

Станом на вчора в області без електроенергії залишались 95 795 споживачів, а сьогодні – 146 490. Знеструмлені 36 населених пунктів – 22 повністю, 14 частково.

"Унаслідок бойових дій без газопостачання перебувають 38 населених пунктів – 31 повністю та 7 частково. А це 130 183 (на відміну 106 070 минулої доби) абонентів. Водопостачання відсутнє в Рубіжному, Попасній, Гірському, Сєвєродонецьку, частково в Лисичанську", – додав Гайдай.

Нагадаємо, за вчора росіяни пошкодили в Луганській області щонайменше 12 будинків, зокрема сім – цієї ночі. У Лисичанську одна людина загинула, троє отримали поранення.