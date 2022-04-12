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Втрати ворога складають 19 600 осіб, 732 танки і 157 літаків, – Генштаб

Найбільша кількість втрат у техніці припадає на ББМ. 

З 24 лютого по 12 квітня Росія втратила у війні проти України орієнтовно 19 600 осіб та 732 танки. Такі дані повідомили в Генеральному штабі ЗСУ в Facebook.

Окрім цього, ворог позбувся 1946 бойових броньованих машин, 349 артилерійських систем, 111 ракетних систем залпового вогню, 63 ППО, 157 літаків та 140 вертольотів.

Окупанти також втратили 1406 одиниць авто, 7 катерів чи кораблів, 76 цистерн із паливом, 127 безпілотники оперативно-тактиного рівня, 25 одиниць спеціальної техніки та 4 пускові системи оперативно-тактичних ракетних комплексів.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!" – підкреслили в Генштабі. 

Нагадаємо, російські військові зосередились на сході та півдні України і не припиняють обстріли Донецькой та Луганської областей. Також вони завдають постійних ударів по Харкову, а в окупованій ними Херсонщині тероризують місцеве населення. 

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