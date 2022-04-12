Зеленський відзначив 187 службовців ЗСУ державними нагородами

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 187 військових Збройних сил України.
Про це йдеться в опублікованому указі №229/2022.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі у Збройних Силах України нагороджено:
Орденом Богдана Хмельницького І ступеня
- БОНДАРЕНКА Олександра Валерійовича — підполковника
- МЕЖЕВІКІНА Євгена Миколайовича — полковника
Орден Богдана Хмельницього II ступеня
- БОДНАРА Романа Адамовича — майора
- ВОЛОШИНА Дмитра Сергійовича — підполковника
- ЛАВРИНЮКА Антона Анатолійовича — підполковника
Нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
- БАРГИЛЕВИЧА Анатолія Владиславовича — генерал-майора
- БАРЧУКА Анатолія Васильовича — старшого лейтенанта
- БЛІНОВА Сергія Миколайовича — лейтенанта
- БОБИРЯ Ярослава Олексійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта
- БОГАША Романа Михайловича — капітана
- БОРМАТОВА Сергія Валерійовича — старшого лейтенанта
- ВАСЬКОВЦЯ Миколу Петровича — капітана
- ГЛЄБОВУ Анастасію Олексіївну — старшого лейтенанта
- ГРИЦИКА Романа Олеговича — старшого лейтенанта
- ДАВИДОВА Євгена Валерійовича — підполковника
- ЄГОРЕНКА Олександра Олександровича — майора
- ЄСИПЕНКА Олександра Геннадійовича (посмертно) — лейтенанта
- ЖЕЛЕЗНЯКА Сергія Георгійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта
- ЗАТАЙДУХА Володимира Сергійовича — капітана
- ІЛЬКІВА Петра Михайловича — старшого лейтенанта
- ІСАЄНКА Віталія Борисовича (посмертно) — майора
- КАРПЕНКА Володимира Володимировича — бригадного генерала
- КОСТЕНКА Сергія Михайловича (посмертно) — майора
- ЛУБІВА Ігоря Івановича — старшого лейтенанта
- МАКОВСЬКОГО Ігоря Євгенійовича — старшого лейтенанта
- МАРТИНЧУКА Андрія Анатолійовича — підполковника
- МАТЮШЕНКА Богдана Миколайовича — капітана
- НАДОЗІРНОГО Ярослава Віталійовича — майора
- ПОВСТЮКА Святослава Леонідовича — старшого лейтенанта
- ПОПЛАВКА Андрія Леонідовича — підполковника
- ПОТЕБЕНЬКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта
- ПРОКОПЧУКА Андрія Миколайовича — майора
- ПУСТОТАЯ Віктора Вікторовича — молодшого лейтенанта
- РЮМШИНА Дмитра Євгеновича — капітана
- САМБОРСЬКОГО Тараса Романовича — старшого лейтенанта
- СТАРОДУБА Максима Вікторовича — майора
- СТЕЛЬМАХА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого лейтенанта
- ТАНЦЮРУ Ігоря Івановича — генерал-майора
- ФОМІЧОВА Ігоря Ігоровича — старшого лейтенанта
- ЦЕСАКА Павла Миколайовича — капітана
- ЦИБУЛЬКА Олега Олеговича — старшого лейтенанта
- ЦИСТАНА Михайла Михайловича — лейтенанта
- ЮРОВСЬКОГО Євгена Олександровича — старшого лейтенанта
- ЮРЧЕНКА Володимира Петровича (посмертно) — капітана
- Нагородити орденом “За мужність” І ступеня
- СІТАКА Андрія Геннадійовича (посмертно) — солдата
- Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
- КОЗЛОВСЬКОГО Олександра Миколайовича — сержанта
- ЛУЧКА Сергія Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта
- ХАРЧУКА Бориса Миколайовича — майстер-сержанта
- Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
- АНДРІЮКА Олега Володимировича — солдата
- БАРТОЩУКА Віктора Миколайовича — старшину
- БАХЧИВАНЖИ Романа Анатолійовича — старшого матроса
- БИСТРИЦЬКОГО Данила Олександровича — старшого солдата
- ВАРИВОДУ Дмитра Володимировича — майстер-сержанта
- ВЕРНЕРА Дмитра Андрійовича — старшого сержанта
- ВІНІЧЕНКА Кирила Андрійовича (посмертно) — солдата
- ВОЛОВІНА Сергія Петровича — солдата
- ГАЙЧУКА Олександра Миколайовича — солдата
- ГАЛЯНА Євгенія Анатолійовича — старшого лейтенанта
- ГОРДЕЙЧУКА Дмитра Георгійовича — солдата
- ГОРЩИНСЬКОГО Костянтина Олеговича (посмертно) — старшого солдата
- ДЕМЧУКА Павла Вячеславовича — солдата
- ДЕРЕВ’ЯНКА Сергія Миколайовича — штаб-сержанта
- ДРАЧУКА Сергія Олександровича — солдата
- ДЯЧУКА Костянтина Олександровича — старшого солдата
- ЄВСТАФЄЄВА Андрія Анатолійовича — штаб-сержанта
- ЗАВАЛІШИНА В’ячеслава Євгенійовича (посмертно) — солдата
- ЗАДВОРНОГО Івана Васильовича — молодшого сержанта
- ЗАЙЦЯ Василя Михайловича — старшого сержанта
- ЗАХАРЧУКА Андрія Анатолійовича — солдата
- ІВАНОВА Валерія Юрійовича — старшину
- ІВАНОВА Семена Васильовича — солдата
- ІЛЬЧАКА Віктора Леонідовича — солдата
- КЛИМА Тараса Богдановича — солдата
- КОВАЛЯ Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
- КОВАЛЯ Олега Васильовича — солдата
- КОЛОСОВА Володимира Валерійовича — старшого солдата
- КОСТЮКА Максима Петровича — лейтенанта
- КРИГЕРА Андрія Даниловича — старшого матроса
- КРИШТАЛЯ Руслана Степановича — головного сержанта
- КРУГЛИКА Богдана Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
- КУЗЬМІНСЬКОГО Андрія Юрійовича — солдата
- КУЧЕРЕНКА Іллю Володимировича — штаб-сержанта
- ЛАТИНІНА Едуарда Костянтиновича — сержанта
- ЛІТВІНОВА Сергія Юрійовича — солдата
- ЛІЩИНСЬКОГО Максима Володимировича (посмертно) — старшого солдата
- МАЙЄРА Руслана Руслановича — солдата
- МАКАРЦЯ Миколу Сергійовича — старшого солдата
- МАХИБОРОДУ Романа Володимировича — сержанта
- МЕДЯНИКА Андрія Івановича — сержанта
- МЕЛЬНИЧУК Тетяну Віталіївну — старшого солдата
- МИРОНЕНКА Ігоря Сергійовича (посмертно) — сержанта
- МОГИЛУ Максима Васильовича — молодшого сержанта
- МОКАНЮКА Юрія Івановича — старшого солдата
- МОТИЛЬОВА Данила Вікторовича — солдата
- МУДРИЦЬКОГО Віктора Петровича — солдата
- ОРЛОВСЬКОГО Ростислава Руслановича (посмертно) — старшого матроса
- ПАНЧЕНКА Дениса Володимировича — солдата
- ПЕТРОВСЬКОГО Андрія Леонідовича — солдата
- ПЕШКА Валерія Миколайовича — майстер-сержанта
- ПИХОВА Сергія Сергійовича — солдата
- ПІЦУРУ Юрія Васильовича — старшого солдата
- ПОЗНЯКОВА Євгенія Юрійовича — старшого солдата
- ПОЛЯКОВА В’ячеслава Миколайовича — сержанта
- ПОПРАВКУ Володимира Володимировича — старшого сержанта
- ПУХАЧА Олександра Олександровича — сержанта
- ПШЕЧЕНКА Євгенія Юрійовича — солдата
- РАЖИКА Дениса Петровича — сержанта
- РИБАЧУКА Сергія Володимировича — головного сержанта
- РУДОГО Михайла Петровича — лейтенанта
- САВИЦЬКОГО Сергія Федоровича (посмертно) — старшину
- САДА Максима Юрійовича — молодшого сержанта
- СЕРЕДОВИЧА Олеся Валентиновича — штаб-сержанта
- СІРОША Віталія Сергійовича — молодшого сержанта
- СКРИПКУ Олександра Олександровича — старшого солдата
- СЛАЩЕВА Володимира Івановича (посмертно) — лейтенанта
- СОЛОДОВНІКОВА Олексія Артуровича — солдата
- СТРЕТОВИЧА Віктора Володимировича — солдата
- СТЬОПІНА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
- ТІХОНОВА Павла Олексійовича — солдата
- ТУРЯКА Юліана Юрійовича — старшого солдата
- УТВУ Назара Геннадійовича — головного сержанта
- ХАБУЛЮ Миколу Петровича — молодшого сержанта
- ХРИСТИЯНЧУКА Віктора Леонтійовича — солдата
- ЧЕМЕРИСА Андрія Івановича — солдата
- ЧЕРНЕГУ Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
- ЧИЖА Миколу Михайловича (посмертно) — штаб-сержанта
- ЧИСТОВА Андрія Миколайовича — старшого солдата
- ЧОРНОБАЯ Василя Сергійовича — старшого солдата
- ШАЛОБОДОВА Олександра Сергійовича — старшого солдата
- ШЕВЧУКА Миколу Анатолійовича — солдата
- ШЕМЕЛИНЦЯ Василя Петровича — солдата
- ШЕХОВЦЕВА Олександра Сергійовича — старшого солдата
- ШМАЛЬКА Максима Сергійовича — солдата
- ШОФРАНЮКА Володимира Ілліча — молодшого сержанта
- ЯНКОВСЬКОГО Олега Володимировича (посмертно) — старшого солдата
Нагороджено орденом Данила Галицького
- ГОЛОДНЮКА Олександра Миколайовича — генерал-майора
- ГОНЧАРА Богдана Олександровича — старшого лейтенанта
- КИДОНЯ Володимира Івановича — генерал-майора
- КІСЛОВА Максима Андрійовича — капітана особистий номер
- КОЗАЧЕНКА Сергія Сергійовича — капітана 1 рангу
- ЛЮЛЬКУ Юрія Володимировича — полковника
- МЕЛЬНИКА Юрія Олексійовича — полковника
- НЕСТЕРЕНКА Олександра Володимировича — генерал-майора
- ЩИПАНСЬКОГО Павла Володимировича — генерал-майора
Медаллю “За військову службу Україні”
- АРХАМУЛУ Володимира Дмитровича — сержанта
- ГОЛУБ Ірину Мирославівну — старшого солдата
- ГУЛЛУ Миколу Анатолійовича — сержанта
- ГУРІНЕНКА Олександра Вікторовича — старшого лейтенанта
- ДОЦЕНКА Олександра Дмитровича — головного сержанта
- КРИВОЛАПЧУКА Володимира Олеговича — старшого лейтенанта
- ЛАВРИКА Віталія Олександровича — сержанта
- МАНТИКУ Вадима Романовича — солдата
- МАСЛЯНКА Михайла Сергійовича — матроса
- МАШКІВСЬКОГО Павла Анатолійовича — молодшого сержанта
- МЕЛЬНИКА Олега Леонідовича — солдата
- МИХАЙЛЮКА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта
- МІХНА Віталія Васильовича — полковника
- ПОЖАРНОГО Романа Володимировича — полковника
- ПОНОМАРЕНКА Віктора Сергійовича — старшого солдата
- ПОНОМАРЬОВА Бориса Вікторовича — старшого сержанта
- СВИРИДЮКА Романа Володимировича — капітана
- СЕМЕНЯКА Павла Анатолійовича — старшого лейтенанта
- СІКОРСЬКОГО Дмитра Олеговича — матроса
- ТОМІЛОВИЧА Івана Івановича — лейтенанта
- ЩЕРБАКА Ігоря Володимировича — прапорщика
Медаллю “Захиснику Вітчизни”
- АЛЬОШИНА Станіслава Олександровича — молодшого сержанта
- АСТАПОВА Руслана Миколайовича — старшого солдата
- БАХШІЄВА Тимура Узеіровича — молодшого сержанта
- БІЛОГО Сергія Олеговича — старшого солдата
- ВАШКЕБУ Василя Володимировича — старшого солдата
- ГЛАДКОВА Дмитра Володимировича — солдата
- ДЕМЧИХІНА Володимира Віталійовича — старшого солдата
- ЗАХАРЧЕНКА Вадима Андрійовича — солдата
- КОСТЕНКА Сергія Миколайовича — солдата
- КОШОВЕНКА Юрія Юрійовича — солдата
- МАЙОРОВА Дениса Юрійовича — старшого солдата
- МАТВІЄНКО Ольгу Сергіївну — солдата
- МИХАЙЛЕНКА Андрія Олеговича — солдата
- ОРІННІКА Євгенія Ігоровича — старшого солдата
- ПШЕНИЧНОГО Івана Сергійовича — солдата
- РУДНИКА Тимура Костянтиновича — старшого солдата
- СЄВЕРІНОВА В’ячеслава Юрійовича — старшого солдата
- СОТНІКОВА Михайла Дмитровича — солдата
- ТЕТЕРУКА Дениса Ігоровича — солдата
- ТРЮХАНОВА Володимира Олександровича — солдата
- ШУЛЬГУ Валентина Валентиновича — солдата
- ЯРОША Олександра Анатолійовича — солдата
У Національній гвардії України:
Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ЛЕБЕДЯ Юрія Анатолійовича — генерал-лейтенанта
Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
МУСІЄНКА Володимира Григоровича — полковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
МИРОНЕНКА Олега Миколайовича — підполковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
- БАБІЯ Олега Анатолійовича — капітана
- БІРЮКОВА Костянтина Вікторовича — майора
- ВОЙТКІВА Андрія Івановича — майора
- КЛИМЕНКА Артема Сергійовича — капітана
- МОСКАЛЕНКА Вадима Юрійовича — майора
- ТАРАСЕНКА Дмитра Юрійовича — головного сержанта
- ШТЕФКА Ігоря Валерійовича — майора
- ЯКИМЧУКА Антона Павловича — майора
Медаллю “За військову службу Україні”
- БОРОДАВКА Вадима Олександровича — молодшого сержанта
- БУЦКА Максима Івановича — молодшого сержанта
- ГРУЗУНА Олександра Михайловича — солдата
- ГУНЧЕНКА Івана Юрійовича — солдата.
Нагадаємо, 10 квітня президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 18 захисників України, серед них – десятьох працівників поліції.