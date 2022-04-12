Людмила Денісова: «Вони не такі, як ми, розумієте? Вони не будуть боротися за своє і своїх, як ми боремося зараз"
Людмила Денісова: «Вони не такі, як ми, розумієте? Вони не будуть боротися за своє і своїх, як ми боремося зараз"
Зеленський: "Буде одна з найскладніших битв, техніки ворога буде в рази більше, ніж зараз"
Зеленський: "Буде одна з найскладніших битв, техніки ворога буде в рази більше, ніж зараз"
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Священники УПЦ МП вимагають віддати патріарха Кирила під церковний трибунал
Священники УПЦ МП вимагають віддати патріарха Кирила під церковний трибунал
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
У найближчі дні можливий наступ військ РФ, - Генштаб
У найближчі дні можливий наступ військ РФ, - Генштаб
Сили спецоперацій знищили підрозділ кадировців, у якому було багато учасників масових убивств у Сирії
Сили спецоперацій знищили підрозділ кадировців, у якому було багато учасників масових убивств у Сирії
Крах Імрана Хана
Крах Імрана Хана
ГоловнаСвіт

Росія отримує зброю з Іраку, - The Guardian

Доставка йде через іранські мережі з контрабанди зброї.

Росія отримує зброю з Іраку, - The Guardian
Фото: AFP

Росія отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку для військових дій в Україні за допомогою іранських мереж із контрабанди зброї.

Як повідомляє Європейська правда, про це пише The Guardian з посиланням на інформацію регіональних розвідувальних служб та членів іракських угруповань, що підтримуються Іраном.

За даними видання, РПГ та протитанкові ракети, а також реактивні системи залпового вогню бразильської розробки були відправлені до Росії з Іраку після невдалої кампанії Москви в Україні у березні.

Ракетний комплекс Bavar 373 іранського виробництва, схожий на російський С-300, також був подарований Москві владою Тегерана, яка також повернула С-300, за словами джерела, що допомагало організувати транспортування.

Використання злочинного світу, який займається торгівлею зброєю, сигналізуватиме про різку зміну російської стратегії, оскільки Москва змушена спиратися на Іран, свого військового союзника в Сирії після нових санкцій, викликаних вторгненням в Україну.

Ірак приймав американські та західні війська після повалення Саддама Хусейна у 2003 році, а США навчали та постачали різні підрозділи іракської армії та сил спеціального призначення для захисту багдадського уряду від повстанців. Після двох десятиліть війни країна наповнена зброєю.

Велика її частина легально перейшла до рук шиїтських груп, що підтримуються Іраном, які виступають проти присутності США в країні, але з 2016 року офіційно включені до складу іракських збройних сил у рамках боротьби з "Ісламською державою".

РПГ і протитанкові ракети, що перебувають у володінні "Хашд аш-Шаабі", найпотужнішої групи шиїтів, були доставлені в Іран через прикордонний перехід Саламджа 26 березня, де вони були отримані іранськими військовими і доставлені в Росію морем, сказав командир групи, яка контролює переправу.

За словами джерела, 1 квітня "Хашд аль-Шаабі" також розібрала та відправила частинами Ірану дві самохідні реактивні системи залпового вогню Astros II бразильської розробки, відомі в Іраку як ліцензійна версія Sajil-60.

"Нам все одно, куди йде важке озброєння. Все, що спрямоване проти США, робить нас щасливими", - сказав один зі співрозмовників у "Хашд аш-Шаабі".

Після цього три вантажні судна, здатні перевозити такі вантажі — два під російським прапором і одне під іранським — перетнули Каспійське море з іранського порту Бендер-Ензелі і прибули в Астрахань.

Нагадаємо, напередодні Сенат США підтримав законопроєкт щодо ленд-лізу Україні, який значно спрощує постачання озброєння.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також