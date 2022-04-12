Ізраїль частково пішов на поступки щодо біженців з України

Україна не згодна з принципом застосування квот на в'їзд до Ізраїлю українців.

Акція на підтримку України у Тель-Авіві

Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю дало позитивну відповідь посольству України щодо працевлаштування та базового соціального страхування для українських біженців.

Про це повідомило посольство України в Ізраїлі.

«Отримано позитивну відповідь ізраїльської сторони щодо надання дозволів на працевлаштування для українців, які приїхали до Ізраїлю напередодні повномасштабного російського вторгнення та змушені були залишитись, а також тих, хто в’їхав до Ізраїлю після 23 лютого», – зазначили у посольстві.

Крім того, ці категорії громадян матимуть змогу отримати базове соціальне страхування.

Також було отримано принципову згоду МВС Ізраїлю на видачу дозволів на в’їзд сім’ям українських громадян, які легально перебувають в у країні за робочими візами.

Водночас посольство наголошує, що Україна не згодна з принципом застосування квот та будь-яких інших обмежень на в'їзд до Ізраїлю українців, переважно жінок та дітей, на запрошення друзів-громадян Ізраїлю, які готові надати українцям прихисток.

Нагадаємо, 15 березня посольство України в Ізраїлі повідомило, що Ізраїль скасував можливість безвізового в’їзду для громадян України, але запровадив альтернативний порядок авторизації поїздки – дозволи на неї надає МВС. Також встановлено квоту для 5000 громадян України, які зможуть в’їхати в країну.

85 відомих українських євреїв звернулися до уряду та Кнесету Ізраїлю із закликом скасувати запроваджені додаткові процедури, що ускладнюють в'їзд українців.