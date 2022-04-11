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ЄС вирішив збільшити постачання зброї Україні, - голова МЗС Німеччини

"Європейський Союз є другом України, тому ми активізуємо постачання зброї у найближчому майбутньому".

ЄС вирішив збільшити постачання зброї Україні, - голова МЗС Німеччини
Анналена Бербок
Фото: EPA/UPG

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала збільшення Європейським Союзом постачання зброї Україні для протистояння російській агресії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Європейський Союз є другом України, тому ми активізуємо постачання зброї у найближчому майбутньому", заявила Бербок за підсумками саміту глав дипломатичних відомств країн-членів ЄС

За її словами, дипломати наразі передбачають ескалацію бойових дій. Зокрема, про погіршення ситуації на сході України говорив і верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Він наголосив, що головним завданням ЄС на сьогодні є посилення обороноздатності України. Натомість решта питань, зокрема і нові санкції проти РФ, відходять на другий план.

Нагадаємо, 10 квітня в інтерв'ю виданню Corriere Dellf Sera Боррель повідомив, що отримав від влади України список необхідного озброєння для протистояння військовому вторгненню РФ. Він також зазначив, що скликає Військовий комітет ЄС, щоб обговорити постачання.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками спілкування з представниками G7, НАТО та партнерами заявив, що "Україна матиме чим воювати". Він розповів, що "в порядку денному переговорів із союзниками лише три теми: зброя, зброя, і зброя".

Крім того, міністр оборони Олексій Резніков закликав країни НАТО надати Україні системи ППО, бойові літаки, РСЗВ, важку артилерію, танки та бронетехніку.

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