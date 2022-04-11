Загарбники безуспішно штурмували Сєверодонецьк, а серед жителів Херсонщини поширюють роспропаганду, - Генштаб

Тим часом окупаційна влада оголосила в Луганську чергову хвилю мобілізації осіб чоловічої статі до 65 років.

Російські окупаційні війська намагалися штурмувати Сєверодонецьк, та успіху не мали. А серед жителів Херсона та області розповсюджують інформаційні бюлетені з викривленою інформацією щодо ходу бойових дій.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За інформацією командування, російські окупанти на Південнобузькому напрямку намагаються покращити тактичне положення і закріпитися по адміністративних кордонах Херсонської області. Також у підрозділах противника спостерігають непоодинокі випадки дезертирства.

"Окупаційні війська намагаються проводити заходи інформаційно-психологічного впливу на жителів Херсона та області. Для цього здійснюють розповсюдження інформаційних бюлетенів, де наводиться викривлена інформація щодо ходу бойових дій, власне обґрунтування так званої "спеціальної воєнної операції" російських окупантів, нав’язують громадянам України оформлення соціальних виплат, зокрема пенсій відповідно до норм та правил встановлених в російській федерації, здійснюють розповсюдження інформації щодо російських телеграм-каналів, в яких поширюється нібито "достовірна" інформація", - розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області окупанти сформували мобільні патрулі та пости з мобілізованих мешканців тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Щоб оперативно поповнити російські підрозділи, окупаційна влада оголосила у Луганську чергову хвилю мобілізації чоловіків віком до 65 років. Військовослужбовці країни-агресора проводять рейди по комунальних підприємствах і заводах для виявлення осіб призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів.

"Разом з тим, у Алчевську, з початком бойових дій, серед мобілізованих місцевих жителів безповоротні втрати складають понад 300 осіб. До лікарні в місті Донецьк з початку широкомасштабної війни привезли понад 1200 загиблих", - зазначили в Генштабі ЗСУ.

Серед особового складу окупаційних підрозділів в тимчасово окупованому Криму шириться інформація, що Збройні Сили України планують контрнаступ у Херсонській області; передбачається, що він буде успішним, тому українські війська зайдуть на півострів.

Щодо інших напрямків, то в Генеральному штабі повідомили - на Слобожанському противник продовжує частково блокувати Харків, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів.

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