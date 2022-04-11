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Як працюють комунальні служби Києва під час війни? Спецвипуск "Українського свідка" з Віталієм Дейнегою

"Київводоканал" настільки суровий, що коли в 300-х метрах від них падає російська ракета, вони все одно продовжують латати труби. 

Як працюють комунальні служби Києва під час війни? Спецвипуск "Українського свідка" з Віталієм Дейнегою
Фото: EPA/UPG

На YouTube-каналі "Український свідок" опубліковано відео про роботу комунальних служб Києва в умовах воєнного стану. 

Прибиральники, аварійні служби, ОСББ — це герої невидимого фронту, люди, що могли виїхати, але залишилися та продовжують працювати. Комунальники навіть в умовах війни забезпечують чистоту наших подвір’їв, ремонтують під обстрілами водогони та електромережі, оберігають наше майно. 

Водії сміттєвозів почали працювати з 25 лютого. 

“Війна війною, але сміття треба збирати,” – говорить комунальник. 

Роботи в Києві стало більше. Частина працівників виїхала, тому ті, хто лишився, працюють за двох. ЖЕК працює у звичному режимі. Бригади двірників прибирають навіть навколо пошкоджених від вибухів будинків: “Всі не можуть виїхати, комусь треба залишатись і працювати”.

Київські ОСББ також справно функціонують. Зі складнощів – підрядні організації з вивозу сміття чи обслуговування ліфтів ще не поновили роботу. Ті, хто лишився у своїх будинках, організовуються та власноруч прибирають на своїй території.

В перший же день війни водопровідники виконували свою роботу – ремонтували водогін. 

“Страшно було як ніколи, але хтось повинен це робити,” – розповідає один із працівників. 

"Київводоканал" настільки суровий, що коли в 300-х метрах від них падає російська ракета, вони все одно продовжують латати труби. 

Весь час в Києві була вода, світло, вивозилося сміття – це дало відчуття, що киян не покинули. Допоки існують такі герої навіть серед звичних нам комунальників – Україну не перемогти.

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Нагадаємо, медіапроєкт Український свідок (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Якщо ви стали Українським Свідком і маєте відеоматеріали з місця подій: зруйновану інфраструктуру, результати обстрілів, підбиту ворожа техніка, проукраїнські мітинги — надсилайте, будь ласка, на пошту [email protected] 

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