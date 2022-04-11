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Зеленський: "Буде одна з найскладніших битв, техніки ворога буде в рази більше, ніж зараз"

Від швидкості передачі озброєння, зокрема, залежить, чи вистоїть держава. 

Зеленський: "Буде одна з найскладніших битв, техніки ворога буде в рази більше, ніж зараз"
Фото: Офіс президента

Росія готується до нової хвилі війни проти України, в якій хоче використати значно більше техніки, ніж під час атаки 24 лютого.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтервʼю американському каналу CBS.

"Буде одна з найскладніших битв. Буде битва не одна. Ми думаємо, що це буде нова хвиля цієї війни. Не знаємо, яка кількість буде техніки, розуміємо, що в рази більше, ніж зараз є. Ми бачимо скупчення військової техніки біля сходу і півдня держави. Розуміємо майже всі коридори, куди піде ворог. Розуміємо, що він збирається зробити, що від швидкості того, як нам будуть допомагати Сполучені Штати Америки перш за все, як швидко нам будуть передавати зброю, залежить, чи вистоїмо ми або ні", – заявив Зеленський.

Він додав, що має 100% упевненості в українцях і в ЗСУ, але не має впевненості, що Україна отримає все, що нам потрібно.

Зеленський також поділився думками про те, що він вважатиме перемогою. Це припинення бомбардування, повернення українців додому, повернення наших територій, відхід російських військових. 

"Я розумію, що вони не вийдуть з Криму, що ми будемо довго буцатися, боротися, воювати і торгуватися за ті чи інші території на Донбасі. Усе це розумію. Але поки що і в Києві немає перемоги. Поки що це рано", – заявив він. 

Президент додав, що точно знає, що має відбутися, після чого можна буде сказати, що це перемога. 

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни після виходу з території Київської, Чернігівської та Сумської областей перекидають ці сили на схід і південь України. Метою ворога називають встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями. 

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